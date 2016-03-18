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أخبار سوريا اليوم.. الخارجية المصرية تؤكد دعم القاهرة لوحدة الأراضى السورية

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أخبار سوريا اليوم.. الخارجية المصرية تؤكد دعم القاهرة لوحدة الأراضى السورية أخبار سوريا اليوم.. الخارجية المصرية تؤكد دعم القاهرة لوحدة الأراضى السورية
ركزت أخبار سوريا اليوم على تصريحات الخارجية المصرية بشأن دعم لاستقلالية ووحدة الأراضى السورية، فيما أبرزت أخبار سوريا اليوم إدانة جماعات من المعارضة السورية المسلحة إعلان نظام اتحادى فى مناطق الأكراد شمال سوريا.


>أخبار سوريا اليوم


>وأبرزت أخبار سوريا اليوم تصريحات المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن موقف مصر يدعم دائماً استقلالية ووحدة الأراضى السورية، مشيراً إلى أن أى ترتيبات أخرى دون ذلك من المفترض أن تتناولها المحادثات السورية ـ السورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك توضيحا لموقف مصر من إعلان أكراد سوريا عن تطلعهم لإنشاء نظام فيدرالى فى سوريا يضمن نوعا من الاستقلالية لمناطقهم.

وركزت أخبار سوريا اليوم على ما قاله المتحدث الرسمى باسم الخارجية، فى تصريحات صحفية، أن مصر أكدت منذ بداية المفاوضات الجارية على ضرورة مشاركة الأكراد فى المفاوضات باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطنى السورى، وحذرت من مخاطر استبعادهم، مناشداً جميع الأطراف داخل وخارج سوريا إعلاء مصلحة سوريا فوق أى اعتبار، والتوقف عن التدخل فى الشأن السورى وفرض الإملاءات بشكل يؤدى إلى تفتت الدولة السورية ومعاناة الشعب السورى لسنوات طويلة قادمة.

وأبرزت أخبار سوريا اليوم إدانة جماعات من المعارضة السورية المسلحة، اليوم الجمعة، إعلان نظام اتحادى فى مناطق يسيطر عليها الأكراد فى شمال سوريا، وقالت إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية وذراعها السياسية حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى هما جماعتان إرهابيتان.

وقال بيان وقعه عدد من فصائل المعارضة المسلحة بعضها ممثل فى الهيئة العليا للمفاوضات التى تشارك فى مباحثات السلام الجارية بجنيف إن إعلان النظام الاتحادى "خطوة خطيرة تهدف إلى تقسيم سوريا".

وصوتت مناطق يديرها الأكراد فى سوريا، أمس الخميس، لصالح حكم ذاتى فى إطار نظام اتحادى فى تحرك قوبل بالرفض من قبل فصائل المعارضة الرئيسية وحكومة دمشق وتركيا وواشنطن.

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