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بالصور – عبد الواحد السيد يخوض أول مران مع منتخب مصر للكرة الشاطئية

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بالصور – عبد الواحد السيد يخوض أول مران مع منتخب مصر للكرة الشاطئية بالصور – عبد الواحد السيد يخوض أول مران مع منتخب مصر للكرة الشاطئية

خاض عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق مرانه الأول يوم الجمعة مع منتخب مصر للكرة الشاطئية بعد عودته من الاعتزال.

وكان عبد الواحد السيد قد تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com مؤكدا عودته من الاعتزال للمشاركة مع منتخب مصر للكرة الشاطئية بدءا من البطولة العربية التي تقام في شرم الشيخ الصيف المقبل.

وأضاف"أرى أن تلك التجربة ستكون جيدة بالنسبة لي، أشعر أني سأنجح فيها".

وأكمل "وافقت لأني أريد إلقاء الضوء على هذه اللعبة، في وجود نجم سابق يلعب معهم".

وشارك حارس الزمالك السابق في مرانه الأول مع منتخب مصر يوم الجمعة استعدادا للسفر للمغرب لخوض مباراة ودية قبل انطلاق البطولة العربية.

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