السيسي:الجيش المصرى يؤدى دوره فى تحقيق التنمية الشاملة بالتعاون مع مؤسسات الدولة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في دفع عملية التنمية الشاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل نظراً لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر لجهود جميع الجهات بالدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد توجه إلى المنطقة الشمالية العسكرية، حيث أدى صلاة الجمعة، وعقب ذلك عقد لقاءً مع قيادات وضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية، والقوات البحرية، حيث ألقى كلمة أشاد فيها بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة لحماية الدولة المصرية وحفظ أمنها وسلامتها، ونوّه الرئيس السيسي إلى أن ما تقدمه مؤسسات الدولة في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، يُعد محلاً للتقدير والاحترام من الجميع، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تمثل ذراعا قوية تدعم جميع مؤسسات الدولة بغية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة التنمية.

وقد وجه الرئيس السيسي الشكر والتقدير لرجال المنطقة الشمالية العسكرية لما يبذلونه من جهود بالتعاون مع القوات البحرية لتأمين الجبهة الداخلية وحماية السواحل المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، فضلا عن دورهم المقدر للمساهمة في المشروعات القومية وتطوير العشوائيات. وأكد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس المقاتلين الذين سيصبحون قادةً في المستقبل.

كما أجرى الرئيس حوارا مع رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، استمع خلاله إلى استفساراتهم بشأن الأوضاع الداخلية والخارجية الراهنة، مشيداً بهذا الحوار البناء الذي عكس مدى إدراك رجال المؤسسة العسكرية ووعيهم التام بالمشكلات التي تواجه المجتمع.

حضر اللقاء كل من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قيادات القوات المسلحة.