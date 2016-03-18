مبعوث الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار دعم واشنطن لقوات “البيشمركة” الكردية

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكورك، استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقوات “البيشمركة” الكردية، وقال: إن الإقليم تعرض إلى أزمة مالية صعبة، ونحن ندرسها من أجل إيجاد السبل لمساعدة الإقليم من أجل تخطيها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليومالجمعة في أربيل، مع ماكورك والوفد المرافق له، بحضور السفير الأمريكي لدي العراق ستيوارت جونز .. شارك في اللقاء نائب رئيس وزراء كردستان قوباد طالباني ورئيس ديوان الرئاسة بالإقليم فؤاد حسين ووزير الداخلية وشؤون البيشمركة.

وبحث ماكورك مع المسؤولين الأكراد التطورات على جبهات القتال ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وسبل تعزيز التنسيق بين قوات التحالف الدولي وحكومتي بغداد وأربيل وعملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوي من قبضة “داعش”، وضرورة استمرار المباحثات والحوار بين أربيل وبغداد من أجل معالجة المشاكل العالقة.

ودعا بارزاني إلى توسيع المساعدات الدولية للاقليم، وقال: إن إقليم كردستان يمر حالياً بأزمة مالية يحتاج لتجاوزها لمساعدات عسكرية وإنسانية، لا سيما وأن أعداد هائلة من اللاجئين والنازحين الناجين من قبضة الإرهاب يتواجدون فى إقليم كردستان.

وأعرب عن الاستعداد لمعالجة الخلافات الداخلية في كردستان عبر الحوار والتفاهم مع جميع الأطراف السياسية، واتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن من أجل التوصل إلى حلول ملائمة لجميع المشكلات قريبا.