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"نيابة البحيرة" تحقق فى سرقة جماجم الموتى لصناعة الهيروين بـ"أبو المطامير"

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"نيابة البحيرة" تحقق فى سرقة جماجم الموتى لصناعة الهيروين بـ"أبو المطامير" "نيابة البحيرة" تحقق فى سرقة جماجم الموتى لصناعة الهيروين بـ"أبو المطامير"
تحقق النيابة العامة بالبحيرة، فى واقعة نبش المقابر بإحدى قرى مركز أبو المطامير، استجابة لما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان "بالصور.. مافيا المخدرات تنتهك حرمة المقابر.. مجهولون ينبشون القبور لسرقة الجماجم واستخدامها فى تصنيع الهيروين.. الهيكل العظمى بـ5 آلاف جنيه وارتفاع سعر الجمجمة إلى 1500.. ومواطن يبلغ عن اختفاء رأس والده".

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وجه المستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، بفتح تحقيقات موسعة بإشرافه فى تلك الواقعة، بمعرفة المستشار السيد عباس رئيس نيابة دمنهور الكلية، والمستشار عمرو خليل رئيس نيابة وسط دمنهور الكلية، والمستشار محمد عاشور مدير نيابة أبو المطامير.

كانت قرية سيدى حاتم، التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، شهدت فى الساعات الأولى من فجر أول أمس، قيام مجهولين بنبش القبور، واستخراج جثث الموتى، للبحث عن الجماجم التى يقال أنها تدخل فى صناعة الهيروين.
>مافيا-الجماجم-بالبحيرة-(22)

استغاث أهالى القرية بمكبرات الصوت بالمساجد، وتوجهوا لعمل محاضر من أجل سرعة ضبط المتورطين فى ارتكاب تلك الواقعة، وشكلوا لجانا شعبية لحماية مقابرهم من مافيا سرقة الجماجم، وجمع توقيعات للمطالبة بوضع حراسة خاصة عليها.
>مافيا-الجماجم-بالبحيرة-(1)

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مافيا-الجماجم-بالبحيرة-(3)

مافيا-الجماجم-بالبحيرة-(4)


>- بالصور..مافيا المخدرات تنتهك حرمة المقابر.. مجهولون ينبشون القبور لسرقة الجماجم واستخدامها فى تصنيع الهيروين.. الهيكل العظمى بـ5 آلاف جنيه وارتفاع سعر الجمجمة إلى 1500..ومواطن يبلغ عن اختفاء رأس والده
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