مورينيو يجتمع مع وكيل هيجواين لبحث انتقاله الى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة مترو عن جلسة سرية جمعت البرتغالي خوزيه مورينيو المدرب المتوقع تعيينه لفريق مانشستر يونايتد بدءاً من الموسم المقبل، وبين وكيل المهاجم الأرجنتيني الدولي جوانزالو هيجواين لاعب فريق نابولي.

ونقلت الصحيفة خبرها استناداً الى ما كشفه الصحفي الإيطالي جيوليانيلي عن تفاصيل هذا الاجتماع الذي دار بين مورينيو و شقيق هيجواين الذي يعمل كمدير أعماله، بغية وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بانتقال هيجواين الى يونايتد الموسم المقبل.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية، فإن صفقة انتقال البيبيتا الى أولد ترافورد سوف تكلف خزائن الشياطين الحمر نحو 85 مليون استرليني، مع راتب سنوي للمهاجم الأرجنتيني يبلغ حوالي 7.8 مليون استرليني.

لجدير بالذكر أن يونايتد يعاني هذا الموسم بشدة من ضعف مردوده التهديفي، حيث سجل 37 هدفاً فقط خلال 29 مباراة له بالبريميرليج هذا الموسم، بسبب تعدد اصابات مهاجمه روني، وعدم تواجد مهاجم له خبرة، بعد رحيل فان بيرسي و تشيتاريتو.