أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مورينيو يجتمع مع وكيل هيجواين لبحث انتقاله الى مانشستر يونايتد

Google+ Print
مورينيو يجتمع مع وكيل هيجواين لبحث انتقاله الى مانشستر يونايتد مورينيو يجتمع مع وكيل هيجواين لبحث انتقاله الى مانشستر يونايتد

مورينيو

كشفت صحيفة مترو عن جلسة سرية جمعت البرتغالي خوزيه مورينيو المدرب المتوقع تعيينه لفريق مانشستر يونايتد بدءاً من الموسم المقبل، وبين وكيل المهاجم الأرجنتيني الدولي جوانزالو هيجواين لاعب فريق نابولي.

ونقلت الصحيفة خبرها استناداً الى ما كشفه الصحفي الإيطالي جيوليانيلي عن تفاصيل هذا الاجتماع الذي دار بين مورينيو و شقيق هيجواين الذي يعمل كمدير أعماله، بغية وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بانتقال هيجواين الى يونايتد الموسم المقبل.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية، فإن صفقة انتقال البيبيتا الى أولد ترافورد سوف تكلف خزائن الشياطين الحمر نحو 85 مليون استرليني، مع راتب سنوي للمهاجم الأرجنتيني يبلغ حوالي 7.8 مليون استرليني.

لجدير بالذكر أن يونايتد يعاني هذا الموسم بشدة من ضعف مردوده التهديفي، حيث سجل 37 هدفاً فقط خلال 29 مباراة له بالبريميرليج هذا الموسم، بسبب تعدد اصابات مهاجمه روني، وعدم تواجد مهاجم له خبرة، بعد رحيل فان بيرسي و تشيتاريتو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا