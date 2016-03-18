نقابة الأطباء تكرم 7 من أبناء قنا فى يوم الطبيب المصرى

كرمت النقابة العامة للأطباء اليوم الجمعة، 7 أطباء من أبناء محافظة قنا، واختيارهم كطبيب مثالى ضمن احتفال النقابة بيوم الطبيب المصرى الثامن والثلاثين، والتى أقيمت بدار الحكمة بالقاهرة، بحضور حسين خيرى نقيب الأطباء ومنى مينا وكيل النقابة، وخيرى عبد الدايم نقيب الأطباء السابق.

وضمًت قائمة الأطباء المكرمين كلًا من "الدكتور ضياء السيد عبد الناصر استشارى النساء والتوليد، ومحمود محمد عبد الكريم أخصائى الأطفال، ونسمة همام أخصائى الجلدية"، وجميعهم بمستشفى قوص المركزى، وأحمد هارون استشارى طب الأطفال بمستشفى فرشوط المركزي، وبيتر رومانى وهيب أخصائى الأطفال بمستشفى الوقف المركزي، وعلى محمد على أخصائى الباطنة والقلب بمستشفى قنا العام، وأسامة عبد المقصود عبد الظاهر، أخصائى الجلدية بمستشفى نجع حمادى العام.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم اختيار 7 أطباء من العاملين بمديرية الصحة بقنا بمستشفياتها المختلفة، مؤكدا أن التكريم هو تقدير للأطباء المتميزين ممن يستحقون هذا التقدير.

من جانبه، قال الدكتور ضياء عبد الناصر استشارى النساء والتوليد وأحد المكرمين بالاحتفالية لـ"اليوم السابع"، إن هذا التكريم المعنوى يتوج مسيرة عمل استمرت 35 عاما لخدمة المرضى، وبعكس مدى اهتمام النقابة العامة للأطباء بتكريم زملاء المهنة.

فيما قالت الدكتورة نسمة همام، طبيبة الجلدية بمستشفى قوص المركزي، وإحدى الأطباء المكرمين، إن التكريم حملها مسئولية كبيرة، وانه سيزيدها اصرارا على العمل وتقديم افضل ما لديها لخدمة المرضى.

وصول 17554 فيزا كارت من الدفعة الثانية للمستفيدين من تكافل وكرامة بقنا