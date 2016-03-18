في_إفريقيا – ربيع ياسين لـ في الجول: على الأهلي الاعتماد على قدرات ذلك الثلاثي أمام ريكرياتيفو

"المباراة ليست صعبة والأهلي قادر على حسم التأهل" هكذا تحدث ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ولاعب الأهلي السابق عن مواجهة فريقه المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي يوم السبت منافسه ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في إطار إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لدور الـ16 بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب بدون أهداف.

وتحدث ربيع ياسين لـFilGoal.com قائلا:" المباراة ليست صعبة والأهلي قادر على حسم التأهل، خبرات الأهلي الكبيرة سوف تساعده بالطبع".

واستدرك"لكن على مارتن يول المدير الفني علاج أزمة إهدار الفرص التي يعاني منها الأهلي حاليا".

وبسؤاله عن كيف يتم التخلص من تلك الأزمة أجاب"من خلال التدريبات وشرح المدرب للاعبين كيفية التحرك داخل المناطق الأمامية والتصرف السريع بالكرة".

أما عن الطريقة الأنسب لملاقاة ريكرياتيفو فعلق ربيع ياسين"أنصح مارتن يول أن يلعب بمهاجم واحد فقط صريح".

وأتم"والاعتماد على قدرات الثلاثي عبد الله السعيد ومؤمن زكريا ورمضان صبحي في خلق الفرص والاختراقات وفتح مساحات بالملعب".