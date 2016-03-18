ديل بوسكي: تأخرنا في ضم أدوريز للمنتخب.. ولكنه استحق الاستدعاء

(إفي): أقر المدير فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، بأن عودة أريتز أدوريز، مهاجم أتليتك بلباو، للانضمام للماتادور جاء بعد "إجماع كبير" وبفضل "أدائه القوي" الذي يقدمه مع فريقه هذا الموسم.

ويحتل أدوريز صدارة الهدافين الإسبان في الليجا برصيد 17 هدف، بالإضافة إلى قيادته لـ"أسود الباسك" للتأهل للدور ربع النهائي بدوري أوروبا أمس الخميس بالهدف الذي أحرزه في شباك فالنسيا واعتلى به صدارة هدافي البطولة أيضا برصيد 8 أهداف.

وقال ديل بوسكي في هذا الصدد خلال المؤتمر الصحفي "لقد تأخرنا في ضمه للمنتخب لأننا لم نلعب منذ شهر نوفمبر الماضي، ولم تكن هناك أي تجمعات. انضمام أدوريز جاء بإجماع كبير وبفضل أدائه الكبير الذي يقدمه. إنه يؤدي بشكل جيد ويحرز الكثير من الأهداف".

وذكر ديل بوسكي منتقديه في عدم استدعاء المهاجم الباسكي بأنهم هم أنفسهم الذين طالبوا بعدم ضمه منذ عدة سنوات "لم اسمع أي أصوات تطالب بضمه للمنتخب في عام 2010 ولا حتى أي نادي كان يرغب بالتعاقد معه، ولكن من الأكيد أنه يؤدي بشكل قوي في الآونة الأخيرة وهو يستحق بالفعل التواجد معنا".

وشهدت القائمة انضمام وجه آخر جديد وهو لاعب وسط برشلونة الشاب، سيرجي روبرتو، الذي أثنى ديل بوسكي على أدائه وقدرته على اللعب في أكثر من مركز "لقد لعب في عديد المراكز، وأدى دوره على أكمل وجه، لقد لعب كل المباريات تقريبا مع منتخب دون 17 عاما ومع فريقه برشلونة، حيث شارك معه في كثير من الأحيان كظهير أيمن".

وكان ديل بوسكي قد أعلن اليوم الجمعة عن قائمة الماتادور لوديتي إيطاليا ورومانيا والتي ضمت أريتز أدوريز مهاجم أثلتيك بلباو المخضرم، وسيرجي روبرتو لاعب وسط برشلونة.

ولم تشمل قائمة ديل بوسكي اللاعب دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بينما تضمنت ألبارو موراتا (لاعب يوفنتوس الإيطالي) وباكو ألكاسير (فالنسيا) وسان خوسيه (أثلتيك بلباو).

وسيواجه منتخب إسبانيا نظيره الإيطالي في 24 مارس الجاري، فيما سيواجه رومانيا بعدها بثلاثة أيام، وذلك استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي تستضيفها فرنسا في الفترة ما بين 10 يونيو وحتى 10 يوليو المقبلين.