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اشتباكات بين الجيش الليبى والجماعات الإرهابية فى بنغازى

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اشتباكات بين الجيش الليبى والجماعات الإرهابية فى بنغازى اشتباكات بين الجيش الليبى والجماعات الإرهابية فى بنغازى
تمكنت قوات الجيش الليبي، اليوم الجمعة، من السيطرة على "الفيلات" المقابلة لمصنع الأسمنت بمدينة بنغازى، ولا تزال الإشتباكات متواصلة ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة بالقرب من المصنع.

ونقلت "قناة ليبيا" اليوم، عن آمر الكتيبة "21" صاعقة العقيد جمال الزهاوى قوله " إنهم استطاعوا السيطرة على مبنى السكن الداخلى بالقرب من الحى الجامعى ببنغازى"، مشيرا إلى تراجع الجماعات الإرهابية والقناصة المتواجدين فوق مبنى الإدارة العامة، فيما تقوم قوات الجيش بمحاصرتهم فى كلية الهندسة من الإتجاهين.
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