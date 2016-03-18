الجيش الأمريكى: روسيا سحبت معظم طائراتها المقاتلة من سوريا

أعلن الجيش الأمريكى اليوم الجمعة أن روسيا سحبت معظم مقاتلاتها من سوريا قائلا إنها باتت تقوم بضربات لدعم القوات الحكومية السورية مستخدمة المدفعية عوضا عن الطائرات.

وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكى للصحفيين فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "ما زال لديهم طائرات هليكوبتر وعدد من طائرات النقل لكن لاحظنا أن غالبية المقاتلات الروسية غادرت سوريا."

وأشار رايدر إلى أن الولايات المتحدة لم تلحظ تنفيذ القوات الروسية لأى ضربات جوية فى الأيام القليلة الماضية بما فى ذلك المنطقة المحيطة بمدينة تدمر وأنها تستخدم المدفعية عوضا عن ذلك.

وقال رايدر "فى الأسبوع الماضى لم نشهد أى طائرات روسية تنفذ أى ضربات فى سوريا."

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