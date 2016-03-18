الزمالك ينفي لـ في الجول إطلاق اسم صالح سليم والزند على منشآت النادي

هل أطلق الزمالك اسم صالح سليم رئيس الأهلي السابق وأحمد الزند وزير العدل السابق على المنشآت داخل النادي؟ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة يجيب.

وكانت بعض الأنباء ترددت في عن إطلاق الزمالك اسم صالح سليم على أحد الشوارع داخل النادي بالإضافة لإطلاق اسم الزند على المكتبة.

وتحدث أحمد مرتضى لـFilGoal.com قائلا:"كل تلك الأنباء التي ترددت هي مجرد شائعات".

وأضاف"لم نطلق اسم صالح سليم على أي شيء داخل النادي مع احترامنا وتقديرنا الكامل له".

وأكمل"هذا بالإضافة لأن ما قيل عن إطلاق اسم الزند على مكتبة النادي مجرد شائعة".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك حديثه قائلا:"أطالب مروجي الشائعات بالتوقف عن ترديدها".