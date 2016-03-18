أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك ينفي لـ في الجول إطلاق اسم صالح سليم والزند على منشآت النادي

Google+ Print
الزمالك ينفي لـ في الجول إطلاق اسم صالح سليم والزند على منشآت النادي الزمالك ينفي لـ في الجول إطلاق اسم صالح سليم والزند على منشآت النادي

هل أطلق الزمالك اسم صالح سليم رئيس الأهلي السابق وأحمد الزند وزير العدل السابق على المنشآت داخل النادي؟ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة يجيب.

وكانت بعض الأنباء ترددت في عن إطلاق الزمالك اسم صالح سليم على أحد الشوارع داخل النادي بالإضافة لإطلاق اسم الزند على المكتبة.

وتحدث أحمد مرتضى لـFilGoal.com قائلا:"كل تلك الأنباء التي ترددت هي مجرد شائعات".

وأضاف"لم نطلق اسم صالح سليم على أي شيء داخل النادي مع احترامنا وتقديرنا الكامل له".

وأكمل"هذا بالإضافة لأن ما قيل عن إطلاق اسم الزند على مكتبة النادي مجرد شائعة".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك حديثه قائلا:"أطالب مروجي الشائعات بالتوقف عن ترديدها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع