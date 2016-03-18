في_إفريقيا - مرتضى منصور: لقاء دوالا سيقام بدون حضور جماهير

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن مباراة الفريق الأبيض أمام يونيون دوالا ستقام بدون جماهير حفاظا على أرواح المشجعين بناء على التعليمات الأمنية المتفق عليها.

ويستضيف الزمالك يوم السبت بملعب بتروسبورت فريق يونيون دوالا الكاميروني في إطار إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان اتحاد الكرة قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أنه تم الحصول على موافقة الجهات الأمنية لحضور 1000 متفرج من أعضاء الجمعية العمومية لمباراتي الأهلي أمام ريكرياتيفو والزمالك ضد دوالا. (طالع التفاصيل).

وقام مرتضى منصور صباح يوم الجمعة بتوزيع دعوات حضور المباراة بنفسه على أعضاء الجمعية العمومية بمجرد إبراز كارنيه العضوية له. (طالع التفاصيل).

وأكد أعضاء رابطة أولتراس وايت نايتس عزمهم حضور المباراة لمساندة فريقهم بداعي سماح الاتحاد الإفريقي بحضور 5 آلاف متفرج.

ولكن أكد رئيس الزمالك في تصريحات لموقع ناديه الرسمي أن المباراة ستقام بدون حضور جماهير حفاظا على أرواح جماهير ناديه.

وأضاف"أثق في وعي وفهم الجمهور الكامل بعدم حضور المباراة وعدم تعرض أي فرد منهم لسوء بناء على التعليمات الأمنية المتفق عليها".

وطالب مرتضى منصور الجماهير بالالتزام بالتعليمات الأمنية لأنه تواجدهم يعني مخالفة تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وبالتالي قد يتم احتساب الزمالك مهزوما وتوديعه للبطولة الإفريقية.

يذكر أن الزمالك قد تغلب على دوالا في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي بهدف دون رد.

طالع أيضا

#في_إفريقيا - تحقيق في الجول.. حقيقة حضور الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك