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أركان القوات الروسية: مستمرون فى ضرب "داعش" بسوريا على الرغم من الانسحاب

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أركان القوات الروسية: مستمرون فى ضرب "داعش" بسوريا على الرغم من الانسحاب أركان القوات الروسية: مستمرون فى ضرب "داعش" بسوريا على الرغم من الانسحاب
أعلن رئيس مديرية العمليات لهيئة الأركان العامة فى القوات المسلحة الروسية، الجنرال سيرغى رودسكوي، أن الطيران الروسى فى سوريا ينفذ كل يوم ما يقارب الخمس وعشرون طلعة جوية، وهو مستمر فى ضرب مواقع الجماعات الإرهابية داعش وجبهة النصرة.

وقال رودسكى اليوم الجمعة للصحفيين: "فى الفترة الأخيرة القوات الحكومية والقوى الوطنية بدعم من طائرات القوات الفضائية الجوية الروسية نفذت عملية واسعة النطاق لتحرير مدينة تدمر، فى المتوسط الطائرات الروسية تنفذ يوميا 20-25 طلعة جوية".

وأكد الجنرال الروسى على الاستمرار فى ضرب أهداف التنظيمات الإرهابية، فقال: "أريد أن أؤكد أن القوات الفضائية الجوية الروسية مستمرة بالضربات ضد الجماعات الإرهابية داعش وجبهة النصرة فى سوريا".

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر يوم 14 مارس بسحب القوات الرئيسية الروسية من سوريا، ولكن على الرغم من ذلك تستمر القوات الجوية بضرب داعش.

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