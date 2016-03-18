عنتيل الشرقية يعترف بتصويره الفيديوهات الإباحية مع سيدة متزوجة بالقرية

اعترف صاحب محل الدراجات البخارية، بقرية بمركز أبوكبير بالشرقية، أمام محقق النيابة العامة بأبوكبير، برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية. بأن مقاطع الفيديو الإباحية المتداولة على هواتف عدد كبير من الرجال والشباب بقريته، خاصة به وأن السيدة المتواجدة بالفيديو كانت على علاقة به وأنه كان يعطف عليها، وكان يلتقى بها بمنزل يخصه وسط الزراعات بالقرية.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى يفيد، إخطار من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير، بتلقيه بلاغا من "حاتم ح" ومقيم قرية تابعة لدائرة مركز أبوكبير، يتهم فيه "عادل أ ع ع" 52 سنة صاحب محل دراجات بخارية ومقيم ذات القرية، بنشر مقاطع فيديو إباحية له مع زوجة شقيق مقدم البلاغ .

وتمكن رئيس مباحث أبوكبير برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، من ضبط صاحب محل الدراجات البخارية.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بشراء سيارة جديدة وذهب إلى صاحب كافية نت لكى ينزل إليه بعض الأغانى علي الهاتف ، فشاهد صاحب الكافيه الفيديوهات على كارت الممورى فقام بتوزيعها داخل القرية، وعندما علم شقيق الزوجة وشقيق زوجها قاما بتحرير محضر بمركز الشرطة ضد المتهم ، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

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