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فى ذكرى وفاته.. 25 صورة تحكى رحلة الملك فاروق منذ طفولته وحتى منفاه

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فى ذكرى وفاته.. 25 صورة تحكى رحلة الملك فاروق منذ طفولته وحتى منفاه فى ذكرى وفاته.. 25 صورة تحكى رحلة الملك فاروق منذ طفولته وحتى منفاه
51 عامًا مرت على رحيل الملك فاروق، الذى توفى فى 18 مارس 1965، وفى هذه الذكرى أهدتنا الصفحة الرسمية للملك فاروق على "فيس بوك" مجموعة صور نادرة للملك منذ طفولته، مرورًا بشبابه وأثناء فترة حكمه، حتى فى منفاه بمدينة كابرى الإيطالية التى توفى فيها.

1 الطفل فاروق فى طفولته وسنوات عمره الأولى.
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الطفل فاروق فى طفولته وسنوات عمره الأولى.

2 -الملك فاروق مع والدته الملكة نازلى والذى كان مرتبطًا بها ارتباطًا شديدًا.
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الملك فاروق مع والدته الملكة نازلى والذى كان مرتبطًا بها ارتباطًا شديدًا.

3 -صورة نادرة جدًا للملك فاروق مع شقيقاته البنات الأميرة فائقة والأميرة فتحية من داخل القطار الملكى.. ويقال إنها الوحيدة مع شقيقته فائقة.
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صورة نادرة جدًا للملك فاروق مع شقيقاته البنات الأميرة فائقة والأميرة فتحية من داخل القطار الملكى.. ويقال إنها الوحيدة مع شقيقته فائقة.

4 -الملك فاروق فى طفولته وقيادة سيارة داخل القصر الملكى.
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الملك فاروق فى طفولته وقيادة سيارة داخل القصر الملكى.

5 -الملك فاروق فى سن التاسعة.
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الملك فاروق فى سن التاسعة.

6 -الملك فاروق ووداع رسمى فى بريطانيا بعد استدعائه لتولى الحكم عقب وفاة والده 1936.
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الملك فاروق ووداع رسمى فى بريطانيا بعد استدعائه لتولى الحكم عقب وفاة والده 1926.

7 - استقبال رسمى للملك فاروق عقب عودته من بريطانيا وتوليه مهام الحكم رسميًا.
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استقبال رسمى للملك فاروق عقب عودته من بريطانيا وتوليه مهام الحكم رسميًا.

8 -أثناء ذهابه إلى البرلمان لأداء القسم الملكى بعد توليه الحكم 1936.
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أثناء ذهابه إلى البرلمان لأداء القسم الملكى بعد توليه الحكم 1936.

9 -أول خطاب إذاعى للملك فاروق عقب توليه مقاليد الحكم رسميًا فى 8 مايو 1926 من داخل قصر عابدين.
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أول خطاب إذاعى للملك فاروق عقب توليه مقاليد الحكم رسميًا فى 8 مايو 1926 من داخل قصر عابدين.

10- حفل زفاف الملك فاروق على الملكة فريدة فى قصر القبة 18 يناير 1938.
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حفل زفاف الملك فاروق على الملكة فريدة فى قصر القبة 18 يناير 1938.

11- الملك فاروق مع الإمبراطور رضا بهلوى شاه إيران فى زفاف الأمير محمد رضا بهلوى على شقيقته الأميرة فوزية عام 1939.
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الملك فاروق مع الإمبراطور رضا بهلوى شاه إيران فى زفاف الأمير محمد رضا بهلوى على شقيقته الأميرة فوزية عام 1939.

12 -الملك فاروق مع أحد الفلاحين والذى كان سببًا فى مشروع الحفاة وتوزيع الأحذية على الفلاحين والفراء والمحتاجين.
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الملك فاروق مع أحد الفلاحين والذى كان سببًا فى مشروع "الحفاة" وتوزيع الأحذية على الفلاحين والفراء والمحتاجين.

13 -الملك فاروق يمارس هوايته فى ركوب الخيل والفروسية خلال فترة طفولته.
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الملك فاروق يمارس هوايته فى ركوب الخيل والفروسية خلال فترة طفولته.

14 -الملك فاروق ولقاء مع الملك السعودى عبد الله بن عبد العزيز فى زيارة تاريخية إلى مصر 1948 وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين.
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الملك فاروق ولقاء مع الملك السعودى عبد الله بن عبد العزيز فى زيارة تاريخية إلى 1948 وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين.

15- محمود جم رئيس وزراء إيران يقبل يد الملك فاروق أثناء استقباله له فى قصر المنتزه فى يونيو 1938.
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محمود جم رئيس وزراء إيران يقبل يد الملك فاروق أثناء استقباله له فى قصر المنتزه فى يونيو 1938.

16- الملك فاروق يلعب البولينج مع عمال جروبى فى وسط البلد.
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الملك فاروق يلعب البولينج مع عمال جروبى فى وسط البلد.

17- أثناء زيارته لمنجم ذهب السكرى 1948.
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أثناء زيارته لمنجم ذهب السكرى 1948.

18 -الملك فاروق يفتتح دار فاروق الأول لكفالة ورعاية أطفال العمال فى المحلة الكبرى.
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الملك فاروق يفتتح دار فاروق الأول لكفالة ورعاية أطفال العمال فى المحلة الكبرى.

19 - الملك فاروق مع مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر آنذاك.
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الملك فاروق مع مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر آنذاك.

20 -الملك فاروق مع البابا ماكريوس الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس.
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الملك فاروق مع البابا ماكريوس الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس.

21 -صورة الملك فاروق بـالروب من داخل المستشفى عقب حادث القصاصين.
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صورة الملك فاروق بـ"الروب" من داخل المستشفى عقب حادث القصاصين.

22- الملك فاروق مع زوجته الثانية الملكة ناريمان والمولود ولى العهد الملك أحمد فؤاد الثانى 1952.
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الملك فاروق مع زوجته الثانية الملكة ناريمان والمولود ولى العهد الملك أحمد فؤاد الثانى 1952.

23- زيارة الأمير رينيه الثالث أمير موناكو، وزوجته الممثلة الأميرة جيرس كيرى أميرة موناكو، للملك فاروق فى منفاه بمدينة كابرى الإيطالية، حيث كانت تربطهم علاقات وطيدة، ودائمًا ما كانوا يساعدوه فى فترة نفيه.
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زيارة الأمير رينيه الثالث أمير موناكو، وزوجته الممثلة الأميرة جيرس كيرى أميرة موناكو، للملك فاروق فى منفاه بمدينة كابرى الإيطالية، حيث كانت تربطهم علاقات وطيدة، ودائمًا ما كانوا يساعدوه فى فترة نفيه.

24- استجمام الملك فاروق بـالمايوه فى منفاه بمدينة كابرى الإيطالية.
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استجمام الملك فاروق بـ"المايوه" فى منفاه بمدينة كابرى الإيطالية.

25- الملك فاروق يدخن السيجار فى منفاه بإيطاليا.
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الملك فاروق يدخن السيجار فى منفاه بإيطاليا.

الملك-فاروق
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تظهر-الملك-فى-10-سنوات
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ومن جانبه قال عمرو أبو سيف، مؤسس صفحة وموقع الملك فاروق، إن اهتمامه بالملك يرجع لفترة تاريخية هامة من تاريخ مصر، ومحاولة إظهار حقائق تاريخية تم تزييفها، وأن اهتمامه بالملك فاروق كأحد حكام مصر فى حقبة تاريخية هامة من تاريخ مصر المعاصر.


>- صفحة الملك فاروق تنشر صورا نادرة للبرلمان فى العهد "الملكى"

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