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"البيئة": "العامة للبترول" بدأت إزالة التلوث الزيتى برأس غارب بطول 1000 متر

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"البيئة": "العامة للبترول" بدأت إزالة التلوث الزيتى برأس غارب بطول 1000 متر "البيئة": "العامة للبترول" بدأت إزالة التلوث الزيتى برأس غارب بطول 1000 متر
قالت الدكتورة كوثر حفنى رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، إن الهيئة العامة للبترول أجرت مسحًا جويًا لموقع التلوث البترولى، اليوم الجمعة، بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، وتم إرسال لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الشركة العامة للبترول، وتم عمل مسح للمنطقة، وتبين أن التلوث عبارة عن زيت خام، وصل إلى الشاطئ، مما أدى إلى وجود شريط من التلوث بطول (1000 م طول، وعرض 3 أمتار) جنوب الشركة العامة للبترول.

إزالة-التلوث-الزيتى-برأس-غارب-(1)

وأضافت الدكتورة كوثر حفنى، فى تصريحات صحفية، أن الهيئة العامة للبترول، كلفت مركز المكافحة التابع لها، بالتعامل مع التلوث، مؤكدة أنه يتم حاليا أعمال إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ.

إزالة-التلوث-الزيتى-برأس-غارب-(3)

وأكدت الدكتورة كوثر حفنى، أنه لا توجد آثار لأى تلوث بالبحر، واقتصاره على الشاطئ، وتم أخذ عينات من التلوث الموجود بالشاطئ، لإرسالها إلى فرع السويس لتحليلها، ومقارنتها بالمصادر المحتملة بالمنطقة، حتى يمكن التعرف على مصدر التلوث بواسطة تحليل "بصمة الزيت".

إزالة-التلوث-الزيتى-برأس-غارب-(2)

وكان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على التلوث البترولى، الذى ظهر اليوم بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، وورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود ذلك التلوث بالمنطقة.


>وزير البيئة: الوزارة وضعت برنامجا لمكافحة التلوث ومواجهة أتربة الباى باص
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تلوث بترولى على شواطئ رأس غارب فى البحر الأحمر بمساحة 1000 متر
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