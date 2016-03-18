أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الأوقاف: تعيين 50 شابا من البدو هدية لأبناء سيناء فى عيدها القومى

Google+ Print
وزير الأوقاف: تعيين 50 شابا من البدو هدية لأبناء سيناء فى عيدها القومى وزير الأوقاف: تعيين 50 شابا من البدو هدية لأبناء سيناء فى عيدها القومى
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيين 50 من أبناء سيناء، وقال إن تلك الوظائف هدية الوزارة لمواطنى جنوب سيناء فى العيد القومى للمحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها وزير الأوقاف لمحافظة جنوب سيناء، اليوم، بمشاركة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وحسام الدين المغازى وزير الموارد المائية والرى والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار.

وأكد جمعة أن سيف يرعى الأمة العربية فى الماضى والحاضر، وأبناؤها البواسل من القوات المسلحة والشرطة يقفون صفا واحدا ضد الإرهاب والتطرف.

وعلى جانب آخر قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن الـ50 وظيفة منهم 36 وظيفة لمواطنى بدو جنوب سيناء، وسيتم تسليم هذه الأسماء العمل يوم الأحد المقبل بالمديرية.

وزير-الأوقاف-خلال-الزيارة-(1)

وزير-الأوقاف-خلال-الزيارة-(2)

وزير-الأوقاف-خلال-الزيارة-(3)

وزير-الأوقاف-خلال-الزيارة-(4)

وزير الصحة يفتتح مستشفى طابا المركزى ويؤكد: راتب الأطباء 1400 جنيه يوميا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر