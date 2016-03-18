وزير الأوقاف: تعيين 50 شابا من البدو هدية لأبناء سيناء فى عيدها القومى

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيين 50 من أبناء سيناء، وقال إن تلك الوظائف هدية الوزارة لمواطنى جنوب سيناء فى العيد القومى للمحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها وزير الأوقاف لمحافظة جنوب سيناء، اليوم، بمشاركة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وحسام الدين المغازى وزير الموارد المائية والرى والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار.

وأكد جمعة أن مصر سيف يرعى الأمة العربية فى الماضى والحاضر، وأبناؤها البواسل من القوات المسلحة والشرطة يقفون صفا واحدا ضد الإرهاب والتطرف.

وعلى جانب آخر قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن الـ50 وظيفة منهم 36 وظيفة لمواطنى بدو جنوب سيناء، وسيتم تسليم هذه الأسماء العمل يوم الأحد المقبل بالمديرية.

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