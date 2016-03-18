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محام يحرر محضر ضد نائب رشيد يتهمه بالسب والقذف

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محام يحرر محضر ضد نائب رشيد يتهمه بالسب والقذف محام يحرر محضر ضد نائب رشيد يتهمه بالسب والقذف
حرر أحمد السمرى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد، محضرا بمركز شرطة رشيد حمل رقم 1524 إدارى رشيد 2016 ضد نائب رشيد محمد عباس اتهمه بالسب والقذف.

وأضاف السمرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النائب وصف المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية التى أقيمت أمام المستشفى اعتراضا على وضعها الحالى بأنهم بلطجية ومأجورين، وذلك عبر مداخلة هاتفية خلال أحد البرامج.

وكان مجموعة من شباب المحامين برشيد، نظموا وقفة احتجاجية بمستشفى رشيد العام، احتجاجًا على تدهور أحوال المستشفى، ولفت أنظار المسئولين فى قطاع الصحة لتدنى مستوى الصحة المقدمة عقب تولى وكيل الوزارة الجديد الدكتور سعد مكى.


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