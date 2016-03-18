بالصور.. انطلاق احتفالات العيد القومى لـ"بنى سويف" بحضور نجوم الكرة المصرية

أطلق المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، إشارة بدء مهرجان نادى بنى سويف الرياضى، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ضمن فعاليات اليوم الرياضى الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ونادى بنى سويف.

بدأ المهرجان بالسلام الوطنى، أعقبه طابور عرض لفرق النادى المشاركة فى المهرجان، الفروسية، الكاراتيه، الدراجات، براعم كرة القدم، الملاكمة، التنس الأرضى، السباحة، الباليه، وتابع المحافظ جانبا من عروض فرقة الفنون الشعبية وفقرات غنائية، وعرضا رياضيا لبعض الفرق الرياضية.

وأعطى المحافظ إشارة البدء لمارثون رياضى، انطلق من أمام استاد بنى سويف الرياضى، مرورا بشركة المياه، ثم شارع الروضة، وصولا إلى مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز (الثانوية العسكرية ) بشارع أحمد عرابى، ثم نادى بنى سويف الرياضى، واخُتتم السباق داخل الاستاد الرياضى، وسلم المحافظ جوائز المراكز الأولى على الفائزين فى الماراثون بالصالة المغطاة.

وأكد المحافظ، أهمية الرياضة فى حياتنا اليومية، لما تعطيه من دفعة قوية للنشاط والعمل والمساهمة فى تحقيق التنمية فى شتى المجالات، مشيرا إلى أهمية الدفع بالشباب نحو الاهتمام بالرياضة، انطلاقا من مبدأ العقل السليم فى الجسم السليم.

كما أقيمت على أرضية الصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى، مباراة كرة قدم خماسية بين قدامى لاعبى بنى سويف، وقدامى منتخب نجوم مصر السابقين، بمشاركة أحمد حسن عميد لاعبى العالم، أحمد أبو مسلم، محمد عبدالواحد، طارق السيد، محمد عمارة، بالإضافة إلى الكابتن محمد عودة المدير الفنى الحالى لنادى المقاولون العرب.

شهد اليوم الرياضى، مشاركة حافلة من القيادات التنفيذية والشعبية، وحضر النواب عبد الرحمن برعى، عاطف عبد الجواد، محمد عبد الحميد كساب، محمود عزت، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، أحمد سرور، مدير عام الشباب والرياضة، جابر سليم رئيس النادى، خالد سيد رئيس المدينة، وبحضور حاشد من الإعلاميين بالمحافظة، وعدد من نجوم كرة القدم المصرية، فضلا عن أعضاء الجمعية العمومية للنادى، وقيادات مديرية الشباب والرياضة، وعدد كبير من أهالى بنى سويف.

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