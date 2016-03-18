أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انطلاق احتفالات العيد القومى لـ"بنى سويف" بحضور نجوم الكرة المصرية

Google+ Print
بالصور.. انطلاق احتفالات العيد القومى لـ"بنى سويف" بحضور نجوم الكرة المصرية بالصور.. انطلاق احتفالات العيد القومى لـ"بنى سويف" بحضور نجوم الكرة المصرية
أطلق المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، إشارة بدء مهرجان نادى بنى سويف الرياضى، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ضمن فعاليات اليوم الرياضى الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ونادى بنى سويف.

بدأ المهرجان بالسلام الوطنى، أعقبه طابور عرض لفرق النادى المشاركة فى المهرجان، الفروسية، الكاراتيه، الدراجات، براعم كرة القدم، الملاكمة، التنس الأرضى، السباحة، الباليه، وتابع المحافظ جانبا من عروض فرقة الفنون الشعبية وفقرات غنائية، وعرضا رياضيا لبعض الفرق الرياضية.

وأعطى المحافظ إشارة البدء لمارثون رياضى، انطلق من أمام استاد بنى سويف الرياضى، مرورا بشركة المياه، ثم شارع الروضة، وصولا إلى مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز (الثانوية العسكرية ) بشارع أحمد عرابى، ثم نادى بنى سويف الرياضى، واخُتتم السباق داخل الاستاد الرياضى، وسلم المحافظ جوائز المراكز الأولى على الفائزين فى الماراثون بالصالة المغطاة.

وأكد المحافظ، أهمية الرياضة فى حياتنا اليومية، لما تعطيه من دفعة قوية للنشاط والعمل والمساهمة فى تحقيق التنمية فى شتى المجالات، مشيرا إلى أهمية الدفع بالشباب نحو الاهتمام بالرياضة، انطلاقا من مبدأ العقل السليم فى الجسم السليم.

كما أقيمت على أرضية الصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى، مباراة كرة قدم خماسية بين قدامى لاعبى بنى سويف، وقدامى منتخب نجوم السابقين، بمشاركة أحمد حسن عميد لاعبى العالم، أحمد أبو مسلم، محمد عبدالواحد، طارق السيد، محمد عمارة، بالإضافة إلى الكابتن محمد عودة المدير الفنى الحالى لنادى المقاولون العرب.

شهد اليوم الرياضى، مشاركة حافلة من القيادات التنفيذية والشعبية، وحضر النواب عبد الرحمن برعى، عاطف عبد الجواد، محمد عبد الحميد كساب، محمود عزت، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، أحمد سرور، مدير عام الشباب والرياضة، جابر سليم رئيس النادى، خالد سيد رئيس المدينة، وبحضور حاشد من الإعلاميين بالمحافظة، وعدد من نجوم كرة القدم المصرية، فضلا عن أعضاء الجمعية العمومية للنادى، وقيادات مديرية الشباب والرياضة، وعدد كبير من أهالى بنى سويف.

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (1)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (2)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (3)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (4)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (5)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (6)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (7)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (8)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (9)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (10)

احتفالات العيد القومى لـبنى سويف بحضور- نجوم الكرة المصرية (11)


>نجوم منتخب مصر فى جولة بالكرنك لتنشيط السياحة فى الأقصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر