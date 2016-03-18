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بالصور.. وزير ثقافة كوت ديفوار يفتتح معرض ذاكرة السينما بقصر ثقافة الأقصر‎

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وزير ثقافة كوت ديفوار يفتتح معرض ذاكرة السينما بقصر ثقافة الأقصر‎

وزير ثقافة كوت ديفوار يفتتح معرض ذاكرة السينما بقصر ثقافة الأقصر‎

افتتح وزير ثقافة كوت ديفوار موريس باندرمان وسيد فؤد رئيس مهرجان السينما الإفريقية معرض ذاكرة السينما المصرية بحضور الدكتورة غادة جبارة عميد المعهد العالي للسينما و الدكتور وائل صابر رئيس قسم التصوير بمعهد السينما وفضل الله هاشم مدير عام فرع ثقافة الأقصر بقاعة المعارض بقصر ثقافة الأقصر.

صرح د. حسين محمد بكر قومسير المعرض أن هذا المعرض فوتوغرافي من أرشيف المصوران حسين بكر ومحمد حسين بكر، والذى يضم اغلب أرشيف السينما المصرية.

ويهدف المعرض الى توثيق تاريخ السينما المصرية، حيث أن أقدم صورة في المعرض منذ عام 1936. وان تاريخ السينما المصرية يعادل تاريخ صناعة السينما في أوروبا، فالسينما الأوروبية بدأت عام 1895 وفى 1896.

وقال محمود مصطفى مدير العلاقات العامة بفرع ثقافة الأقصر أن التعاون بين قصور الثقافة ومهرجان السينما الأفريقية منذ بدأ دورته الأولى كمكان عرض واستضافة للمعارض الى جانب ان مسرح ثقافة الأقصر سيضم حفل ختام المهرجان فالمهرجان إضافة قوية ومثمرة وسيستمر التعاون بيننا مستمرا.

وزير ثقافة كوت ديفوار يفتتح معرض ذاكرة السينما بقصر ثقافة الأقصر‎

وزير ثقافة كوت ديفوار يفتتح معرض ذاكرة السينما بقصر ثقافة الأقصر‎

وزير ثقافة كوت ديفوار يفتتح معرض ذاكرة السينما بقصر ثقافة الأقصر‎

وزير ثقافة كوت ديفوار يفتتح معرض ذاكرة السينما بقصر ثقافة الأقصر‎

 

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