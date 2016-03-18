المعارضة السورية: نجحنا بفرض الجدية فى مفاوضات جينيف اليوم

قال رئيس وفد المعارضه السورية، أسعد الزعبى، إن وفد المعارضة نجح بفرض الجدية فى المفاوضات المطروحه اليوم بجينف، مشيراً إلى أنه لاوجود سوى لوفدى المعارضة والنظام للتفاوض، وأن وفد المعارضة اكد لميستورا مطالب الشعب السورى بانتقال حقيقى للسلطة كامل الصلاحيات.

وأوضح خلال مؤتمر صحافى لوفد المعارضة السورية إلى المفاوضات فى جينيف أن محادثات المعارضة مع المبعوث الأممى كانت ايجابية ومثمرة، مشيراً إلى أن المعارضه ستخوض المعركة السياسية لتحقيق أهداف الثورة السورية فى الانتقال السياسى.

ومن جانبها، أوضحت بسمة قضمانى، المعارضة السورية البارزة، أنها كما تعهدت لشعبها بخوض المعركة لتحقيق الانتقال السياسى، وتضمن للكرد أنهم سيبقوا موحدين فى سوريا.

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