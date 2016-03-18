مسؤول كردى سورى: موقف مصر موضع تقدير واحترام لدى الشعب الكردى

قال إبراهيم إبراهيم المسؤول الاعلامى فى أوروبا لحزب الاتحاد الديمقراطى السورى PYD، إن موقف الخارجية المصرية من مشاركة الكرد فى حل الأزمة السورية، موقف مشجع ومأمول من المصريين المعروف عنهم مواقفهم النبيلة تجاه قضايا الشعوب، متوجها بالشكر لوزارة الخارجية على تفهمها حقيقة المكونات السورية وأهميتها فى أى حل سورى والتى يشكل الكرد الجزء الأساسى منها وهو المكون الذى عانى الظلم والاستبداد فى عهد الحكومات السورية المتعاقبة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، شدد على ضرورة مشاركة الكرد فى أى حل للقضية السورية وأن استبعادهم خطأ جسيم.

وأعرب المسؤول الإعلامى لحزب الاتحاد الديمقراطى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن أمله فى المزيد من المواقف النبيلة من المصريين ودعم الحل السياسى الذى يتبناه الأكراد منذ اللحظة الأولى لما لمصر من وزن سياسى فى المنطقة العربية، مؤكدا أن حزبه يحترم الشعب المصرى لمواقفه الداعمة لقضايا الشعوب فى التحرير من الظلم والاستبداد كما نقدر الموقف المصرى العاقل فعلا مع القضية السورية.

وأكد استعداهم للتعاون مع أية صيغة سياسية تحد من الدمار والقتل فى سوريا وتحقق لجميع المكونات القومية والدينية شخصيتها وثقافتها و اخوة الشعوب فى إطار الوطن السورى، مشيرا إلى أن حزبه يحاول بشتى الوسائل تحقيق الأمن والسلم لسوريا على الأقل فى مناطق روج آفا – شمال سوريا فى ظل المحيط النارى والفوضى العارمة، لذلك كان تأييدنا كحزب الاتحاد الديمقراطى ومع جميع مكونات المنطقة النظام الاتحادى الديمقراطى كنظام يحافظ على سوريا أرضا وشعبا فى ظل التقسيم العملى لها من قبل العديد من القوى المحلية وبمساعدة قوى اقليمية وفى مقدمتهم تركيا، معربا عن أمله أن تتفهم مصر الخطوة التى اتخذها الأكراد.

الخارجية: مصر تدعم وحدة سوريا.. والأكراد جزء من النسيج الوطنى السورى