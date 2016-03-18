أخبار فلسطين اليوم.. وصول الأمين العام للرئاسة الفلسطينية للقاهرة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من الأخبار ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، وصل إلى مطار القاهرة الدولى مساء أمس الخميس، الطيب عبد الرحيم الأمين العام لرئاسة دولة فلسطين قادمًا من المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم إنهاء إجراءات وصول المسئول الفلسطينى عبر صالة كبار الزوار عبر الطائرة الأردنية القادمة من عمان، وكان فى استقباله عدد من المسئولين بوزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية. ومن المقرر أن يلتقى الأمين العام لرئاسة دولة فلسطين بعدد من المسئولين المصريين لبحث تطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة وخاصة بعد قرار دولة الاحتلال بالتوسع فى المشاريع الاستيطانية.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن أن قرار إسرائيل بمصادرة أراض من الضفة الغربية لإقامة مشاريع استيطانية غير شرعى ويخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية، فضلا عن أنه يعرقل مسيرة إنحاز عملية السلام.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة عن استشهاد فلسطينى برصاص الجيش بزعم محاولته طعن جنود إسرائيليين عند مفترق غوش عتصيون الاستيطانى فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش فى بيان "تم احباط محاولة طعن قبل قليل من قبل مهاجم فلسطينى مسلح بسكين عند مفترق غوش عتصيون عندما خرج من سيارته متوجها نحو الجنود المتواجدين لحماية المفرق. وردت القوات على الخطر وأطلقوا النار عليه وأردوه".

أخبار فلسطين اليوم.. الخارجية تدين مصادرة إسرائيل للأراضى الفلسطينية