في_إفريقيا - تحقيق في الجول.. حقيقة حضور الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك يوزعان دعوات مجانية لحضور الجماهير.. لكن لا توجد تذاكر تُباع في الأسواق، الأمن يرفض من الأساس إقامة المباريات بجمهور، فما حقيقة هذا التضارب؟

ويستضيف الأهلي فريق ركرياتيفو ليبولو الأنجولي في إياب دور الـ32 في السادسة مساء باستاد برج العرب، بينما يحل يونيون دوالا الكاميروني ضيفا على الزمالك في بتروسبورت الثامنة مساء السبت.

وفاز الزمالك ذهابا 1-0 على بطل الكاميرون بينما تعادل الأهلي سلبيا مع بطل أنجولا.

ويكشف FilGoal.com حقيقة حضور الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك:

1) الكاف

لا يمانع الاتحاد الإفريقي في حضور الجماهير للمباريات بل تشترط لوائحه بإلزامية وجودهم في الأدوار النهائية من البطولات الإفريقية.

وقال مصطفى عبد المنعم "شطة" رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com: "الكاف يرحب بحضور الجماهير لأن الكرة بدونهم لا قيمة لها".

وأضاف "حكم المباراة ليس من اختصاصه دخول أي عدد من الجماهير هذه مسألة تنظيمية وليس من حقه إلغاء المباراة في حالة دخول الجمهور، ويتدخل فقط إن حدث خروج عن النص".

وأتم "الكاف ليس له دخل، نتمنى حضور 200 ألف مشجع للمباراة والمهم هو الالتزام وعدم إثارة الشغب".

2) اتحاد الكرة

لا دخل لاتحاد الكرة المصري في حضور الجماهير أو رفض حضورها، لكنه قام بالتنسيق بين الأندية والأمن.

وقال حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "هذا ليس دورنا لكن للظروف الصعبة وتقديرا مننا بأن الأهلي والزمالك يلعبان باسم مصر، نتفاوض مع الأمن نيابة عنهم".

وأضاف "نحاول أن نقنع الأمن أن يكون هناك دور للجماهير لأن اللاعبين يلعبون أمام منافسين بجمهور لكنهم يحرمون منهم".

وأشار "مصدوم ومندهش من غياب دور وزير الرياضة تماما عن المشهد، موقفه غير مفهوم".

وأتم "ألف مشجع فقط سيحضر وهذا عدد قليل جدا ورمزي.. المفترض أن تعود الجماهير".

3) الأهلي والزمالك

قام مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بطباعة دعوات وتوزيعها بنفسه على أعضاء القلعة البيضاء.

بينما الأهلي قد وضع منشورا يطالب فيه 100 من أعضاء النادي بحجز دعوات حضور مباراة ركرياتيفو ليبولو الأنجولي.

كما سيوفر الأهلي حافلات تقل الأعضاء إلى برج العرب.

وقال شرين شمس مدير عام الأهلي لـFilGoal.com من سيحضر المباراة هم ألف عضو أو 1000 لاعب من الفرق الرياضية في النادي".

وأضاف "طريقة دخولهم ستكون باتفاق مسبق وقوائم مطبوعة بالتنسيق مع الأمن".

واتفقت تصريحات أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي للزمالك مع مدير عام النادي الأهلي.

وأشار أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "تلقينا موافقة رسمية بحضور 1000 عضو من النادي أو الفرق الرياضية، ورفض حضور الجمهور العادي من قبل الأمن".

4) الأمن:

يبقى الأمن هو صاحب القرار النهائي بحضور أو منع حضور الجماهير، فقد رفضت وزارة الداخلية رسميا عودة الصوت للمدرجات.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك بيانا رسميا قيل فيه: "صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه فى إطار اضطلاع الوزارة بمسؤولياتها في تأمين مباريات كرة القدم بالدورى العام وغيرها من المباريات وإقامتها بدون جمهور.

فإن وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والضوابط التى تم وضعها لإقامة المباريات بدون جمهور حتى تخرج المباريات بالشكل المشرف للرياضة المصرية."

الحقيقة

سيحضر أعضاء وفرق الأهلي والزمالك الرياضية في مدرجات برج العرب وبتروسبورت باستخدام الدعوات التي حصل عليها كلا الناديين بالتنسيق مع الأمن.

ورفض الأمن فكرة حضور أي مشجع بخلاف الاتفاق المنصوص عليه مع الناديين.