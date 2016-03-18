القبض على عاطل بحوزته 15 كيلو بانجو فى دمياط

تمكن رجال مباحث دمياط من ضبط عاطل ومسجل خطر إتجار مخدرات، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش والبانجو.

وكانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات مفادها قيام أحمد رضا .غ وشهرته "أحمد الصهيونى" سن 28 عاطل ومقيم بناحية شطا دائرة مركز شرطة دمياط، وله ملف معلومات تحت رقم ( 8342 ) مخدرات، والسابق اتهامه فى عدد "9" قضايا ( مخدرات ـ ضرب ـ سرقة ـ سلاح أبيض)، باتخاذه مدينة دمياط الجديدة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى الغير مشروع بالإتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال قيادة السيارة رقم م ص ج 643 ماركة هيونداى بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزته 4 طرب لمخدر الحشيش، وزنت جميعها حوالى 500 جرام و130 لفافة متوسطة الحجم، تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالى 15 كيلو جرام، وسلاحا ناريا عبارة عن طبنجة برتا قصير 4 طلقات من ذات العيار، ومبلغا ماليا قدره ( 1780 جنيه) وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح للدفاع والسيارة لترويج المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2114 جنايات قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016.

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