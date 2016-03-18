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نائب رئيس المجلس الوطني السوداني تصل القاهرة

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نائب رئيس المجلس الوطني السوداني تصل القاهرة نائب رئيس المجلس الوطني السوداني تصل القاهرة

الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني السوداني

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني السوداني قادمة من الخرطوم، في زيارة للقاهرة تلتقي خلاها عدد من المسئولين لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وكان رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر قد قام بزيارة للقاهرة الشهر الماضي ، شارك خلالها في فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية ، والذي ناقش عدة قضايا عربية من أهمها الأمن القومى العربى ومواجهة قوى التطرف والإرهاب، وآليات التنسيق لوضع رؤية برلمانية للإطار الإستراتيجى العربى للتنمية المستدامة.

 

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