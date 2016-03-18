تقرير في الجول - هدافو المصريين في أوروبا.. صلاح يتصدر وكوكا يتساوى مع حسام حسن

أسبوع مميز للاعبين المصريين في أوروبا بعد أن نجح الثنائي محمد النني وأحمد حسن "كوكا" في هز شباك برشلونة وفينيرباهتشه على الترتيب ليضيفا هدفين مصريين في البطولات الأوروبية، وليعادل رقم حسام حسن كهداف المصريين في بطولة الدوري الأوروبي بأربعة أهداف.

المصريون في البطولات الأوروبية على مدار مشاركاتهم لم يسجلوا رقما كبيرا من الأهداف فهم فقط سجلوا 31 هدفا في البطولات المختلفة.

ويستعرض FilGoal.com ترتيب اللاعبين المصريين من حيث الأهداف في البطولات الأوروبية في الأدوار التمهيدية وكذلك المجموعات والاقصائيات.

1) صلاح 8 أهداف

على الرغم من مشواره الذي لم يتجاوز 4 سنوات في أوروبا لكن محمد صلاح وضع نفسه في صدارة الهدافين المصريين بالبطولات الأوروبية مع فرق بازل وروما وفيورنتينا فيما فشل في التسجيل مع تشيلسي.

صلاح سجل 8 أهداف في البطولات الأوروبية بواقع 5 في دوري الأبطال منهم اثنين في التمهيدي مع بازل و3 في دور المجموعات هدفين منهم مع بازل أيضا وفي شباك تشيلسي والثالث مع روما في شباك ليفركوزن هذا الموسم.

أما في الدوري الأوروبي فقد سجل 3 أهداف منهم اثنين في شباك توتنام لكن بقميصين مختلفين مع بازل وفيورنتينا والهدف الثالث كان أيضا في تشيلسي بقميص بازل.

2) حسام حسن 4 أهداف

في المركز الثاني يأتي العميد حسام حسن الذي سجل 4 أهداف أوروبية جميعهم جاءوا في مباراة واحدة أمام سيلتك الاسكتلندي ليصبح المصري الوحيد الذي يسجل أكثر من هدف في مباراة أوروبية واحدة.

أهداف العميد جاءت في شباك سيلتك بقميص باوك اليوناني في كأس الاتحاد الأوروبي 1991-1992.

3) كوكا 4 أهداف

في المركز الثاني أيضا يأتي أحمد حسن "كوكا" الذي فرض نفسه مهاجما أساسيا للفراعنة مؤخرا، وسجل مهاجم سبورتنج براجا 4 أهداف أوروبية جميعهم في بطولة الدوري الأوروبي.

ثلاثة أهداف سجلهم بقميص فريقه الحالي في شباك جرونيجن ومارسيليا وفينيرباهتشه أما الرابع فكان بقميص ريو أفي في شباك جوتبيرج.

4) محمد النني 3 أهداف

على الرغم من إنه لاعب وسط لكن تفوق النني على مهاجمين مثل "ميدو" ومحمد زيدان وغيرهم وسجل 3 أهداف أوروبية جميعهم سجلوا هذا الموسم لكن بقميصين مختلفين.

النني سجل ذهابا وإيابا في شباك فيورنتينا بالدوري الأوروبي بقميص بازل قبل أن ينتقل في منتصف الموسم لأرسنال ويسجل هدفه في برشلونة بدوري الأبطال.

5) ميدو (هدفين)

مسيرة طويلة ومميزة لأحمد حسام "ميدو" في الملاعب الأوروبية لكنه لم يسجل في البطولات القارية سوى هدفين فقط والاثنين سجلهما بقميص فريق واحد هو مارسيليا الفرنسي.

"ميدو" سجل أحد الهدفين في شباك ريال مدريد بدوري الأبطال 2003-2004 قبل أن يسجل هدفا آخرا في شباك بارتيزان الصربي.

5) إبراهيم حسن (هدفين)

أيضا على الرغم من أنه يشغل مركز الظهير الأيمن لكن إبراهيم حسن نجح في تسجيل هدفين أوربيين مع نيوشاتل السويسري في مطلع التسعينيات.

إبراهيم سجل هدفا في فلوريانا المالطي بدور الـ32 لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1991-1992 قبل أن يسجل هدف الفوز في شباك ريال مدريد بكأس الاتحاد الأوروبي في ذهاب ربع النهائي.

في مباراة الإياب خسر نيوشاتل أمام ريال مدريد وسجل إبراهيم حسن هدفا في مرماه ليودع فريقه البطولة على يد الملكي.

5) عبد الستار صبري (هدفين)

صانع ألعاب منتخب مصر الأسمر عبد الستار صبري كان له صولات وجولات في الملاعب الأوروبية خاصة مع بنفيكا البرتغالي لكنه على الرغم من ذلك لم يسجل أوروبيا مع العملاق الأحمر.

لكن صبري يمتلك هدفين أوروبيين بقميص باوك اليوناني في شباك بنفيكا ولوكومتيف موسكو في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، هدفه في شباك الفريق البرتغالي وكذلك العرض الذي قدمه أمامهم كان من أسباب انضمامه إليهم بعد ذلك.

8) زيدان (هدف)

برصيد هدف واحد فقط أوروبي يحتل ستة لاعبين المركز الثامن أبرزهم محمد زيدان الذي حصد الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند وشارك في دوري الأبطال معه وكذلك مع فيردر بريمن.

لكن هدف زيدان الأوروبي الوحيد جاء بقميص هامبورج في شباك رين الفرنسي بالدوري الأوروبي.

8) أحمد حسن (هدف)

أحمد حسن الذي قضى فترة طويلة في الملاعب الأوروبية أنهاها عام 2008 لم يسجل سوى هدفا واحدا أوروبيا كان بقميص بيشكتاش التركي في الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2004-2005 في شباك بودو جلمت النرويجي.

الصقر لعب في دوري أبطال أوروبا مع أندرلخت لكنه فشل في التسجيل بالبطولة الأقوى.

8) هاني رمزي (هدف)

واحد من أكثر اللاعبين الذين ظلوا في الملاعب الأوروبية وقائد المنتخب السابق هاني رمزي كان له نصيبا من الأهداف المصرية في البطولات الأوروبية إذ سجل هدفا وحيدا مع كايزر سلاوترن في شباك كاليمروك الاسكتلندي بكأس الاتحاد الأوروبي 1998.

8) حسام غالي (هدف)

غالي أيضا على الرغم من أهدافه القليلة في أوروبا إلا إنه نجح في وضع اسمه ضمن قائمة الأهداف المصرية في تلك البطولات بعد أن هز شباك بيشكتاش التركي بقميص توتنام في كأس الاتحاد الأوروبي 2006-2007.

8) حسني عبد ربه (هدف)

مسيرة قصيرة للغاية مع ستراسبورج الفرنسي لحسني عبد ربه سجل خلالها هدفا وحيدا وكان في بطولة أوروبية هي كأس الاتحاد موسم 2004-2005 في شباك جراتس النمساوي بتسديدة صاروخية.

8) علي غزال (هدف)

سجل المصري علي غزال لاعب ناسيونال ماديرا البرتغالي هدفا أيضا في بطولة الدوري الأوروبي قبل موسمين في شباك دينامو مينسك البيلاروسي في الدور التمهيدي للبطولة قبل أن يودع فريق غزال البطولة.