لاميلا: من ينتقدون ميسي لا يعلمون الكثير عن كرة القدم

(إفي): قال الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنام الإنجليزي إن من ينتقدون مواطنه ليونيل ميسي لاعب برشلونة وقائد منتخب بلاده "لا يعرفون الكثير عن كرة القدم"، مشيرا إلى أن "اللعب جواره أمر ممتع".

وخرج لاميلا (24 عاما) مدافعا عن نجم هجوم البرسا مؤكدا "وكلنا نعلم كيف يلعب ليو وما الذي يمكنه تقديمه داخل المستطيل الأخضر"، وذلك عقب انتهاء مباراة دور ثمن نهائي الدوري الأوروبي أمام بروسيا دورتموند الألماني، في تصريحات أدلى بها لوكالة (إفي).

وأصبح اللاعب، الذي سبق له ارتداء قمصان فرق روما الإيطالي وريفربليت الأرجنتيني، أحد الأعمدة الأساسية في توتنام هذا الموسم، كما تم استدعاءه من قبل المدرب تاتا مارتينو كي يمثل منتخب بلاده في وديتي تشيلي وبوليفيا.

وتابع "يحاول المرء أن يفعل الأمور على النحو الصحيح في فريقه كي يحظى بفرص أكبر في الانضمام والمشاركة لدقائق مع المنتخب. لكن الأهم هو مساعدة الفريق فيما يحتاجه".

أما حول رؤيته لبطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في الفترة بين الثالث من يونيو المقبل و26 من نفس الشهر، اعتبر لاميلا أن منتخب بلاده "فريق كبير" لكنه وشدد على أنها ستكون "بطولة صعبة".

وأوضح "لدينا فريق رائع، نعلم ذلك، منتخب جيد للغاية يزخر بلاعبين من الطراز الثقيل، لكن ستكون هناك فرق أخرى وستكون منافسة عصيبة".

كذلك، أشار لاميلا إلى أن توتنام يجب أن "يركز ويقدم أفضل أداء" من أجل الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي خاصة وأن الفارق بينه وبين ليستر سيتي المتصدر هو خمس نقاط.

يذكر أن توتنام ودع بطولة الدوري الأوروبي أمس من دور ثمن النهائي بعد أن سقط أمام منافسه دورتموند بمجموع نتيجتي المباراتين 1-5.