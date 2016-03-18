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' فيفا ' يوافق على إجراء تبديل رابع خلال مباريات أولمبياد ريو

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' فيفا ' يوافق على إجراء تبديل رابع خلال مباريات أولمبياد ريو ' فيفا ' يوافق على إجراء تبديل رابع خلال مباريات أولمبياد ريو

(إفي): أقرت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة إمكانية إجراء تغيير رابع خلال الوقت الاضافي بمباريات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو "2016".

وأتاح الاتحاد الدولي للعبة إمكانية إجراء التغيير الرابع خلال مونديال كرة القدم النسائية تحت 20 عاما في غينيا الجديدة ومونديال الأندية لكرة القدم باليابان.

وتقام منافسات كرة القدم في أوليمبياد ريو بين 3 و30 أغسطس القادم في مدن بيلو هوريزونتي وبرازيليا وماناوس وريو دي جانيرو وسلفادور دي باهيا وساو باولو.

ويشارك في بطولة الرجال لكرة القدم 16 منتخبا وفي البطولة النسائية 12 فريقا، وسيتم إجراء القرعة في ملعب ماركانا في 14 أبريل القادم.

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