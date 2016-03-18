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رحيل الفنان الكويتي “صالح الحريبي” بعد صراع طويل مع المرض

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رحيل الفنان الكويتي “صالح الحريبي” بعد صراع طويل مع المرض رحيل الفنان الكويتي “صالح الحريبي” بعد صراع طويل مع المرض

فقدت دولة الكويت اليوم الجمعة الفنان الكبير صالح الحريبي، أحد رواد الفن الكويتي منذ ستينيات القرن الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

ويعتبر الفنان الحريبي – الذي ولد عام 1945 – حجر الأساس في تاريخ الفن الكويتي، إذ وصف بأنه أحد أشهر الأصوات الغنائية التي برزت في الستينيات واشتهر بأغانيه التي تحمل معها عبق التراث الكويتي وأبرزها (برق تلألأ) التي مثلت نقطة تحول كبيرة في تجرته الفنية التي تجاوزت الأربعة عقود.

ودخل الفنان الراحل سماء الأغنية في مرحلة مبكرة وكان في عمر 17 عاما، وبدأ يصعد سلم النجاح بثبات خطوة خطوة حتى تربع على القمة، وهو أحد المطربين القلائل الذين أجادوا الغناء التراثي العربي على اختلافه، كما حافظ الراحل على الأعمال النادرة للتراث الكويتي.

وقدم الفنان الراحل المقامات العربية والشرقية لكبار الفنانين العرب، منهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وغنى الطرب العراقي واللبناني، كما ظهر الحريبي في بعض الأعمال الفنية مثل مسلسل (درب الزلق) في أغنية على (بلد المحبوب وديني).

وغنى الراحل الحريبي المقام العراقي فضلا عن غنائه الكثير من الأغاني المصرية وخصوصا للفنان الراحل كارم محمود مثل (أمانة عليك) و(على شط بحر الهوى) وغيرها.

كما غنى الفنان الحريبي للمطرب السوري صباح فخري، وشارك في سبعينيات القرن الماضي بالغناء في برنامج المسابقات (سين جيم) حين غنى كثيرا من ألوان الغناء العربي .

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