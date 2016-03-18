البحرية الروسية تضم 8 غواصات نووية بحلول 2020

تنضم للبحرية الروسية ثماني غواصات من طراز (بوراي) بحلول عام 2020؛ لتكون بذلك “العمود الفقري” للقوات النووية البحرية الروسية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) على موقعها الإلكتروني اليوم أنه تم بالفعل إطلاق أول ثلاثة غوصات وهناك ثلاثة أخرى قيد الإنشاء حاليا، وسيتم البدء في تشيد الغواصة السادسة في ديسمبر من العالم الجاري.

ووفقا لعقيدة البحرية الروسية، ستصبح تلك الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية متعددة الأغراض هي الفئة الرئيسية في البحرية الروسية بحلول عام 2020.

وتعتزم البحرية الروسية – أيضا – تشغيل ثمانية غواصات من طرا ز (بوراي) حاملة للصواريخ البالستية تعمل بالطاقة النووية، والتي سوف تصبح الدعامة الأساسية في عمليات الردع البحرية الاستراتيجية للبلاد.