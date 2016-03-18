مؤتمر أطفال الأنابيب يوصى بنقل الجنين للرحم بعد 5 أيام من حقن البويضة

أعلنت الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، عن أهم التوصيات التى أصدرها مؤتمر المركز المصرى لأطفال الأنابيب، والذى اختتمت فعالياته اليوم الجمعة بأحد فنادق الأقصر، وتشمل:

1.قبل إعطاء أى أدوية للسيدات اللائى يعانين من تأخر الحمل يجب التأكد أن العقاقير اللائى يتناولنها أو الإجراءات الطبية اللائى يخضعن لها يوجد أدلة علمية تدعما، ويتوافق ذلك مع الطب القائم على الدليل "Evidence Based Medicine".

2. ليس من الضرورى خضوع السيدات لمنظار البطن قبل الخضوع لعملية أطفال الأنابيب كما يعتقد الكثير من الأطباء، ولكن فى الوقت نفسه هناك بعض السيدات اللائى ما زالت تحتاج إليه.

3.ليس من الضرورى إجراء المنظار الرحمى قبل كل حاجة أطفال أنابيب، خاصةً عند أول مرة، حيث أشارت الأبحاث الطبية الموثوقة إلى أنه يكفى إجراء أشعة السونار ثنائى أو ثلاثى الأبعاد لتبين أن تجويف الرحم طبيعى وليس به مشاكل، ومن ثم يمكن بدء إجراءات العملية دون مشاكل.

4.ليس هناك إثبات كاف يحتم حصول السيدات على أدوية تزيد من سيولة الدم كما يعتقد بعض الأطباء، حيث ليس لهذه الأدوية أى علاقة بزيادة فرص حدوث الحمل حال الخضوع لعملية لأطفال الأنابيب.

5.فيما يتعلق بالسيدات اللائى يعانين من ضعف مخزون المبيض فليس هناك إثبات علمى مؤكد حول ضرورة حصولهن على هرمون DHEA (هرمون ذكورة يستخدم بجرعات صغيرة مع بعض السيدات)، ولا توجد أدلة كافية تشير أنه يحقق نتائج أفضل.

6.يحظر تماما على السيدات اللائى لم ينجحن فى الحمل اللجوء لعمليات أطفال الأنابيب قبل مرور 3 سنوات من بداية الزواج، ولا ينبغى القلق واللجوء لزيارة الطبيب للاستفسار عن سبب تأخر الحمل والإنجاب إلا بعد مرور سنة من الزواج.

7.يجب تقييم الأجنة قبل نقلها إلى رحم المرأة، والأفضل نقل الجنين إلى الرحم بعد مرور 5 أيام على حقن الحيوان المنوى فى البويضة، حيث يقلل ذلك فرص حدوث الإجهاض ونسبة الحمل بالتوائم.

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