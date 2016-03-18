"الداخلية": مباراتا الأهلى والزمالك الأفريقية بدون جمهور

أفاد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بأن مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا غدًا السبت، ستقام بدون جمهور، حفاظا على المنظر المشرف للرياضة المصرية.

وأنهى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى استعداداته لمواجهة ريكرياتيفو الأنجولى، المقرر لها غدًا فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، التى تُقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين وأقيمت فى مدينة ليبولو الأنجولية.

من جانبها، أعلنت رابطة وايت نايتس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن التجمع فى الخامسة من مساء غد السبت، فى موقف الحى العاشر بمدينة نصر، لحضور مباراة العودة بين الزمالك ودوالا الكاميرونى، باستاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

قال وايت نايتس فى البيان: "الاتحاد الأفريقى اشترط حضور 5 آلاف مشجع لمباريات دورى الأبطال.. والزمالك ليس معاقبًا من قبل الاتحاد الأفريقى حتى تلعب المباراة بدون جماهير.. ولم ترتكب الجماهير جرمًا لرغبتها فى تشجيع فريقه ومؤازرته ومساندته فى مشواره الأفريقى -كونه ممثلًا للكرة المصرية".

الداخلية: مباريات الدورى بدون جمهور لتخرج بالشكل المشرف للرياضة المصرية