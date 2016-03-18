أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"الداخلية": مباراتا الأهلى والزمالك الأفريقية بدون جمهور

Google+ Print
"الداخلية": مباراتا الأهلى والزمالك الأفريقية بدون جمهور "الداخلية": مباراتا الأهلى والزمالك الأفريقية بدون جمهور
أفاد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بأن مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا غدًا السبت، ستقام بدون جمهور، حفاظا على المنظر المشرف للرياضة المصرية.

وأنهى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى استعداداته لمواجهة ريكرياتيفو الأنجولى، المقرر لها غدًا فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، التى تُقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين وأقيمت فى مدينة ليبولو الأنجولية.

من جانبها، أعلنت رابطة وايت نايتس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن التجمع فى الخامسة من مساء غد السبت، فى موقف الحى العاشر بمدينة نصر، لحضور مباراة العودة بين الزمالك ودوالا الكاميرونى، باستاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

قال وايت نايتس فى البيان: "الاتحاد الأفريقى اشترط حضور 5 آلاف مشجع لمباريات دورى الأبطال.. والزمالك ليس معاقبًا من قبل الاتحاد الأفريقى حتى تلعب المباراة بدون جماهير.. ولم ترتكب الجماهير جرمًا لرغبتها فى تشجيع فريقه ومؤازرته ومساندته فى مشواره الأفريقى -كونه ممثلًا للكرة المصرية".

الداخلية: مباريات الدورى بدون جمهور لتخرج بالشكل المشرف للرياضة المصرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365