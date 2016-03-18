مصرع عامل بالمحاجر و إصابة 8 من زملائه فى انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، إخطارا بوصول بلاغ لقسم شرطة المنيا الجديدة، من عمليات النجدة بانقلاب سياره ومصابين بالطريق المؤدى للصحراوى الشرقى، بجوار قرية الشرفا فى مركز المنيا.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السياره رقم 8713 " ن - ط - أ " ربع نقل قيادة عبد الناصر رسمى عيسى، 22 عاما سائق، مقيم بقرية نزلة حسين مركز المنيا، بالطريق متجها إلى قرية الشرفا، اختلت عجله القيادة من يده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن، ما أدى إلى انقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة شوقى كمال وهبة 45 عاما، عامل بمحجر مقيم بقرية صفط الغربية مركز المنيا، و إصابة 8 من مستقليها، وهم: ثروت سلامة عوض 28 عاما، وغطاس عطا رسمى 29 سنة، ونادى جرجس ملاك ، 45 سنة، واليسع وجيه حبيب 28 سنة، وفرج كمال جرجس 25 سنة، ومينا عاطف إبراهيم 16 سنة، وميلاد كمال جرجس 23 سنة، ومجدى كمال جرجس 36 سنة، جميعهم عمال بالمحاجر.

تم نقل المتوفى وتحويل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعى .

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