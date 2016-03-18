مبيض محارة يتهم "نجار مسلح" بالاعتداء الجنسى على ابنه فى المنيا

تقدم والد طفل يبلغ من العمر 7 سنوات ببلاغ إلى قسم شرطة المنيا، يتهم فيه نجار مسلح بالاعتداء الجنسى على ابنه.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطار من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث مديرية الأمن، بوصول بلاغ لمركز شرطة المنيا من " محمد . م " 39 سنة مبيض محارة، بقيام " أحمد .ا"، 19 سنة، نجار مسلح باستدراج ابنه " يوسف " 7 سنوات بالصف الأول الابتدائى، إلى محل قطع غيار كمبيوتر خاص به، وجرده من ملابسه، واعتدى عليه جنسيا وأحدث به إصابات.

وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل بمستشفى المنيا العام، ورد تقريرها الذى أفاد بإصابة الطفل بجرح حول فتحه الشرج حوالى 2 سم، وكدمات زرقاء بالجلد"، تم ضبط المتهم وأقر بالواقعة.

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