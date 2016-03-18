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ضبط محل غير مرخص بداخله 16 ألف متر أسلاك كهربائية مغشوشة فى الأزبكية

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ضبط محل غير مرخص بداخله 16 ألف متر أسلاك كهربائية مغشوشة فى الأزبكية ضبط محل غير مرخص بداخله 16 ألف متر أسلاك كهربائية مغشوشة فى الأزبكية
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص لإنتاج الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بالأزبكية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب محل بإنتاج الأسلاك الكهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالأزبكية، مستخدمًا خامات رديئة ومقلدة والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور تم ضبط مالك المحل وبحيازته 16 ألف متر سلك مغشوش، و6 آلاف متر خرطوم كهربائى، و470 قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم.
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>ضبط 1455 عبوة زيوت سيارات مغشوشة داخل محطة وقود بالمعادى
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مصر 365

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