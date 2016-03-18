في_إفريقيا – قائمة الزمالك..عودة كهربا.. واستمرار غياب جبر وعبد الخالق

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة الزمالك التي تستعد لملاقاة يونيون دوالا الكاميروني يوم السبت في إطار دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه الكاميروني بملعب بترسبورت يوم السبت في إطار إياب دور الـ32

بعد التغلب عليه ذهابا بهدف دون رد.

وشهدت القائمة التي ضمت 20 لاعبا عودة كهربا بعد غيابه عن المباراة السابقة للإصابة.

فيما استبعد أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك كل من حارس المرمى الشاب عمر صلاح، وعلي جبر الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف.

فيما يغيب عن القائمة أيضا إبراهيم عبد الخالق للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: عمر جابر- حازم إمام- حمادة طلبة- أحمد دويدار- محمد كوفي- محمد عادل جمعة

في الوسط: معروف يوسف- أحمد توفيق- محمود عبد المنعم "كهربا"- مصطفى فتحي- طارق حامد– محمود عبد الرازق "شيكابالا"– أيمن حفني– محمد إبراهيم– أحمد حمودي

في الهجوم: إيمانويل مايوكا- باسم مرسي- محمد سالم