اختاري أحذيتك من توقيع الأختين كيندل وكايلي جينير

يطرح ليڤيل ملتقى الأحذية مجموعة Kendall + Kylie الأولى حصرياً على levelshoedistrict.com. وتجسّد هذه المجموعة التوليفة المثالية من أسلوب الأختَين جينر اللتَين تقدمان أحذية مناسبة للنهار والليل على حدّ سواء.

وتقول كل من كيندال وكايلي جينر: "هذه المجموعة غاية في الأهمية بالنسبة إلينا لأنّها تعكس وجهة نظرنا في ما يخصّ عالم الموضة اليوم".

وتجتمع هذه الأحذية المعاصرة ضمن مجموعة من التصاميم الأنيقة والأساسية مجسدةً روح الشابتَين. وتشيد الأحذية عالية الكعب المستقطبة للأنظار بمظهرهما في أثناء العمل، بينما تشكّل التصاميم الأكثر بساطة إيماءة مدروسة لأسلوبهما غير المتكلّف في حياتهما اليومية بعيداً عن عملهما.

وتتميّز هذه الأحذية بروعتها فتتألّف من أقسام علوية مغرية ملساء ذات خطوط هندسية ورباطات، وكعوب "ستيليتو" شاهقة العلو، ومقدمات مستدقة الطرف.