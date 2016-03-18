سيلينا غوميز تنطلق في 2016 بأجمل الإطلالات

لفتت المغنية الشابة سيلينا غوميز Selena Gomez عدسات المصورين بأناقتها المعهودة خلال زيارتها الأخيرة لباريس لحضور عروض أسبوع الموضة. وقد وجدنا أن النجمة الشابة كانت حريصة على اختيار أجمل الإطلالات و أكثرها أناقة منذ بداية هذا العام.

تتمتع سيلينا غوميز بذوق عصري فريد، يظهر في اختياراتها العصرية للإطلالات اليومية. ففي إحدى إطلالاتها، اختارت فستاناً جميلاً ذا تصميم عصري مميز، يجمع بين اللونين الأحمر و الكحلي، بينما ظهرت في إطلالة أخرى متألقة بمعطف شتوي طويل، من لويس فويتون LV . أما لحضور عرض الدار في باريس فقد تألقت بإطلالة عصرية بتنورة جينز قصيرة و قميص أبيض لتكمل إطلالتها باكسسوارات عصرية لافتة.

ولا يمكن أن نغفل عن أناقة سيلينا في المطار، حيث اختارت تنسيقاً بسيطاً و أنيقاً باللونين الأبيض و الأسود، مع رداء صوفي مميز و حذاء أنيق ذي كعب عال.

أما في إطلالات السهرات فتحرص سلينا غوميز على أن تتميز بين الحضور باختيار الفساتين اللافتة و التصاميم الأنيقة، إذ كانت متألقة في حفل Grammys بفستان كحلي براق و إطلالة متكاملة، ثم عادت من جديد بإطلالة فضية ساحرة في حفل ما بعد الأوسكار، لتكون واحدة من أكثر النجمات أناقة أثناء ذلك الحفل.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة مميزة من إطلالات سيلينا غوميز خلال هذا العام، فشاهديها، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.