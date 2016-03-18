تطالب شركة تأمين بمليوني درهم تعويضاً عن بترساقها

أقامت مصابة في حادث مروري دعوى قضائية لدى محكمة الشارقة الابتدائية على قائد مركبة تسببت في وقوع حادث مروري، وعلى شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة، مطالبة بالحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مليوني درهم تعويضاً لجبر الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها من أضرار، نتيجة الحادث الذي دين فيه قائد المركبة بحكم جنائي في محكمة مرور الشارقة ، بسبب خطئه.

وطالبت المجني عليها في دعواها التي تنظرها المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمجني عليها ‬مليوني درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، بسبب الاصابات العنيفة والتدخلات الجراحية التي خضعت لها ,واقامتها في المستشفى لمدة تزيد عن اربعة اشهر , اضافة الى الاضرار النفسية التي لحقت بها لكونها ارملة انثى تعيل طفلين توأمين ,, وتعرضها لعجز حركي شديد نتيجة بتر الساق اليمنى ما تسبب لها بإحباط شديد وعجز عن العودة لأعمالها المعتادة واعالة ولديها اليتيمين والاعتناء بنفسها , مطالبة المحكمة بإنصافها وتعويضها عما اصابها .

وكانت "س.س.ع" قد تعرضت لحادث دهس اثناء عبورها احد شوارع الشارقة , وبحسب تقرير الطب الشرعي ،فإن الاصابات خلفت لديها نسبة عجز ‬50٪ في رجلها حيث تم بتر الساق اليمنى تحت مستوى الركبة وهو ما يعتبر عاهة مستديمة , اضافة الى كسر بعظمة الشظية والقصبة اليسرى واجريت لها عملية جراحية لتثبيت الكسر علاوة على حدوث تحدد في ثني الركبة اليسرى بدرجة 90 بالمائة , واظهر التقرير حاجتها لتدخلات جراحية مستقبلية وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالي 40 بالمائة ,كما اثبت التقرير الطبي حدوث تشوهات بالجلد وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر ب 20 بالمائة .

وقبل وقوع الحادث كانت المدعية تعمل في احدى المجمعات الطبية وبسبب الحادث انقطع مصدر رزقها , فيما اتهمت نيابة المرور المتسبب بالحادث بتهمة الاصابة الخطأ وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور وصدر حكم بحبسه لمدة شهر وغرامة مع حفظ الحق المدني للمجني عليها بالتعويض عن العطل والضرر الذي اصابها من الحادث ،كما قضت بالزام شركة التامين دفع مبلغ مقداره 250 ، وعليه طالبت المجني عليها عبر مكتب الكشواني للمحاماة بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بالزام شركة التامين بتعويض مالي .