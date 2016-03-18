التفاح والشاي الأخضر والضحك.. حِيَل تزيد حرق السعرات الحرارية

لضبط الوزن والتخلص من الدهون الزائدة خاصة حول منطقة البطن تحتاج إلى زيادة عملية حرق السعرات الحرارية منذ الصباح وحتى المساء.. إليك مجموعة من الحِيَل التي تمت تجربتها، وينصح بها خبراء التغذية لاستعادة الرشاقة والحفاظ عليها، حسبما أوردها موقع “24″ الإماراتي:

* تناوُل تفاحة في الصباح يؤدي إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات بمعدل 10 بالمائة على مدار اليوم.

* عملية الهضم تستهلك سعرات حرارية في حد ذاتها، ويعتبر هضم الدهون الأقل استهلاكاً للسعرات الحرارية، بينما يحتاج هضم الكربوهيدرات 3 أضعاف الطاقة المطلوبة لهضم نفس الكمية من الدهون. ويحتاج البروتين 3 أضعاف الطاقة المطلوبة لهضم الكربوهيدرات. لذلك تساعد البروتينات على زيادة حرق السعرات الحرارية أثناء الهضم.

* كشفت دراسة نشرتها المجلة الدولية للسمنة أن اهتزازات الضحك تحرق عدداً جيداً من السعرات الحرارية، وتبين أن كل 15 حركة اهتزاز تحرق 40 سعرة!

* وجدت دراسة أجريت في جامعة ولاية أريزونا أن الذين يمارسون تمارين رياضية ولا يتناولون ما يكفي من فيتامين سي يحرقون سعرات حرارية أقل بنسبة 25 بالمائة. لذلك عند القيام بالتمارين والنشاط البدني أضف عصير الليمون للماء أو للشاي لزيادة حرق السعرات.

* الشاي الأخضر يزيد معدل التمثيل الغذائي بنسبة ما بين 4 و5 بالمائة، علماً بأن كل كوب من الشاي الأخضر يحتوي على سعرتين حراريتين فقط.

* وجدت دراسة ألمانية أن شرب كوبين من الماء خلال 10 دقائق يزيد حرق السعرات الحرارية خلال الساعة التالية لشربهما بنسبة 30 بالمائة.