العبادى يكلف قيادة العمليات المشتركة العراقية بفرض الأمن فى بغداد

>قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى تكليف قيادة العمليات المشتركة العراقية بفرض الأمن فى العاصمة (بغداد) وخولها الصلاحيات اللازمة لذلك.

وقال الخبير الأمنى المتخصص فى شؤون الجماعات المتطرفة هشام الهاشمى - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بغداد - إن القرار يعد تصعيدًا يسمح بسحب قوات عسكرية من مناطق العمليات من أجل تولى مهمة حفظ أمن العاصمة، بدلاً من قيادة عمليات بغداد التى تضم أربع فرق بتعداد خمسين ألف جندي.

على صعيد آخر، دعت قيادة "الحشد الشعبي" إلى سحب المظاهر المسلحة من داخل المدن وإبقاء السلاح بيد القوات الأمنية بالدولة حصرا، وطالبت القوى السياسية تحكيم العقل والدستور والقانون لتوفير بيئة مستقرة للعمليات العسكرية الجارية ضد تنظيم(داعش) الإرهابى لتحرير ما تبقى من أرض العراق.

ورفضت قيادة الحشد - فى بيان صحفى اليوم الجمعة - التلويح باستخدام القوة، وأكدت أهمية احترام رأى المواطن والتبادل السلمى للسلطة وعدم تفرد أى جهة سياسية بالقرار، وضرورة العمل بقوة من أجل إنجاز الاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين.

وكان زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر دعا أهالى بغداد إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بحرية، مؤكدا أن الاعتصام على أبواب المنطقة الخضراء من أجل العراقيين ومصالحهم.. حيث شهدت شوارع بغداد حركة ضعيفة فى ظل اغلاق العديد من الطرق ومخاوف من حدوث احتكاك محتمل مابين قوات الأمن والمتظاهرين الذين وصلوا إلى أبواب المنطقة الخضراء بطريقة سلمية ونصبوا خيام الاعتصام، وتحلق فى سماء بغداد بشكل متقطع مروحيات عسكرية عراقية لمتابعة الأحداث.