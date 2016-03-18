كبير كتاب الكرة بصحيفة ميرور لـ في الجول: النني بارع ويتحسن في كل مباراة.. ولكن

"النني رائع، سجل هدفا ضد برشلونة، وأظهر مرونة كبيرة، ويتحسن في كل مباراة يشارك بها" هكذا علق جون كروس كبير كتاب الكرة بصحيفة "ميرور" الإنجليزية لـFilGoal.com.

وكان محمد النني قد سجل هدف فريقه الوحيد في خسارة أرسنال أمام برشلونة بنتيجة 3-1 ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليودع المدفعجية البطولة بعد الخسارة أمام البلوجرانا بمجموع 5-1 في المباراتين.

وعقب كروس لـFilGoal.com "النني رائع، سجل هدفا، وأظهر مرونته وحركته، هو يتحسن في كل مباراة، إنه بارع ويبدو ناضجا للغاية".

كما استطرد "لازلت أعتقد أنه لاعب احتياطي أكثر من أساسي، لكن هو يتقدم في مستواه يوما بعد يوم، وتوجد إصابات كثيرة بين اللاعبين، وسوف يحصل على فرصته، خاصة كواحد من ثنائي خط الوسط في تشكيل 4-2-3-1 الذي يلعب به الفريق".

وعن فرص المدفعجية في الدوري "لا أعتقد أن أرسنال بإمكانه الفوز بالدوري، حاليا كل ما يهم هو استعادة المستوى وانهاء الموسم بين الأربعة الكبار".