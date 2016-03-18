أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ويستمر تزايد كميات السحب على فترات على المناطق الجنوبية والشرقية مع فرصة لسقوط  بعض الأمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والاتربة أحيانا قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية  / 20 - 30 كم/ساعة بوجه عام على اليابس ،  شمالية غربية / 35  - 50 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب الموج .. بارتفاع من قدمين إلى اربعة أقدام قرب الساحل  ومن ستة الى ثمانية أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و52 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 15 دقيقة مساء.

                          درجات الحرارة           نسب الرطوبة
> المدينة               العظمى    الصغرى          العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    29      20              80       25 .
> دبي                        30      21              80       25 .
> الشارقة                   39       19              85       30.
> عجمان                    28      21              85        30.
> أم القيوين                29       22             80        25 .
> رأس الخيمة             30        19             85       25 .
> الفجيرة                   31       22              70       35.
> العين                     30       22              65       20 .
> ليوا                       29      21               95       20 .
> الرويس                  28      20               85       25 .
> السلع                    27       21               85       30.
> دلما                      28      21               85       40 .
> طنب الصغرى          27      20               85       45 .
> طنب الكبرى            27      20               85       45 .
> أبوموسى               27       19               85       40.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية