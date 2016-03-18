الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ويستمر تزايد كميات السحب على فترات على المناطق الجنوبية والشرقية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والاتربة أحيانا قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/ساعة بوجه عام على اليابس ، شمالية غربية / 35 - 50 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب الموج .. بارتفاع من قدمين إلى اربعة أقدام قرب الساحل ومن ستة الى ثمانية أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و52 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 15 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 29 20 80 25 .

> دبي 30 21 80 25 .

> الشارقة 39 19 85 30.

> عجمان 28 21 85 30.

> أم القيوين 29 22 80 25 .

> رأس الخيمة 30 19 85 25 .

> الفجيرة 31 22 70 35.

> العين 30 22 65 20 .

> ليوا 29 21 95 20 .

> الرويس 28 20 85 25 .

> السلع 27 21 85 30.

> دلما 28 21 85 40 .

> طنب الصغرى 27 20 85 45 .

> طنب الكبرى 27 20 85 45 .

> أبوموسى 27 19 85 40.