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محمد يوسف لـ في الجول: غالي يفتعل المشاكل؟ بل هو ' غيور ' على الأهلي

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محمد يوسف لـ في الجول: غالي يفتعل المشاكل؟ بل هو ' غيور ' على الأهلي محمد يوسف لـ في الجول: غالي يفتعل المشاكل؟ بل هو ' غيور ' على الأهلي

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي أن ما يتردد عن افتعال حسام غالي قائد الفريق للأزمات بشكل دائم هو أمر عار تماما عن الصحة.

وكان غالي قد دخل في عدة أزمات سابقة مع بعض لاعبي الأهلي في وقت سابق ولكن يرى يوسف أن كل ذلك يأتي في مصلحة الأهلي.

وتحدث يوسف لـFilGoal.com قائلا:"غالي لا يفتعل المشاكل كما يردد البعض فأنا سبق ودربته وأعرفه جيدا".

وأكمل"كل ما في الأمر هو أن غالي يغير بشدة على الأهلي ويعشقه للغاية، ومن الممكن أن يظهر في نظر البعض غير مناسب".

وأتم"لكن أؤكد أن غالي يحب الأهلي جدا وعندما تحدث أي أزمة فهذا ينم عن عشقه الشديد للفريق وإخلاصه له".

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فيديو اليوم السابع