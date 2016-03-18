باحثون يستعينون بنتائج علاج القطط بالخلايا الجذعية لتطبيقها على الإنسان

استعان باحثون بالخلايا الجذعية المأخوذة من القطط لعلاج حالة مستعصية من التهاب الفم واللثة لدى قطة للقضاء على الالتهاب، وحث الجسم على بناء أنسجة جديدة.

وكان صاحب القطة "سموكى" يشكو من أنها تعانى من هذا المرض المزمن والمؤلم منذ خمس سنوات، ما أدى إلى تغير سلوكها الذى كان يتسم بالمرح واللهو.

وقال جيل سالسبورى - صاحب القطة - إنه لاحظ فى صيف 2011 ميلها إلى الاختفاء عن الأنظار والابتعاد عن السلوك الاجتماعى، كما لاحظ أن السبب يرجع لإصابتها بآلام مبرحة فى الفم، فتوجه بها إلى الطبيب البيطرى الذى شخص حالتها بهذا المرض.

وقال فرانك فيرستريت - أستاذ طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة كاليفورنيا فى ديفيز - إن التهاب الفم الحاد من الأمراض الشائعة لدى القطط، ويؤدى إلى الضعف العام للجسم، وهو مرض غامض للغاية لم يتصد أحد لعلاجه فى البحوث التجريبية على القطط"

ومع عدم معرفة أسباب المرض أو علاجه فعادة ما يجرى خلع أسنان القطط للتخلص من الألم فى بعض الحالات وليس كلها، مع إعطاء عقاقير من مشتقات الكورتيزون. وتم خلع أسنان القطة "سموكى"، لكن الألم استمر لتبدأ مرحلة تجربة العلاج بالخلايا الجذعية.

وأوضح الباحثون أنه تم إجراء تجارب أوسع نطاقا على القطط المصابة بالمرض وعولجت بالخلايا الجذعية، واستجابت بنسبة تراوحت بين 60 و70% للعلاج بعد 6 أشهر من بدء العلاج.

ويقول الباحثون إن مثل هذه التجارب تسلط مزيدا من الضوء على هذه الأنواع من أمراض الالتهابات، ما يفتح الباب للاستعانة بنتائجها فى تطبيقها على البشر.

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