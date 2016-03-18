التصريح بخروج طفلة رضيعة عقب تمثالها للشفاء من أنفلونزا الطيور فى سوهاج

قررت مستشفى حميات أخميم بسوهاج، التصريح بخروج رضيعة مصابة باشتباه أعراض مرض أنفلونزا الطيور، أثبتت التحاليل إيجابيتها للمرض؛ وتم إعطاؤها عقار التاميفلو، وتماثلها للشفاء.

وأوضحت مديرية الصحة بسوهاج بوصول الطفلة مريم.م، "عام ونصف"، وتقيم دائرة مركز أخميم إلى مستشفى حميات أخميم مصابة بإعراض مرض أنفلونزا الطيور، وعقب إجراء التحاليل لها تبين إيجابيتها للمرض، وتم إعطاؤها عقار التاميفلو، وتماثلت للشفاء وصرح لها بالخروج.

وأكدت مديرية الصحة، إجراء تحاليل لـ8 من أفراد أسرة الطفلة، وتبين سلبية إصابتهم بالمرض، وتبين أن أسرة الطفلة مخالطة للطيور.

- مدير مدرسة فى سوهاج يتهم معلما بضرب ابنه داخل معهد ابتدائى أزهرى