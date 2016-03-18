أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رفع 3 آلاف طن قمامة ومخلفات بحى ثان الإسماعيلية

Google+ Print
رفع 3 آلاف طن قمامة ومخلفات بحى ثان الإسماعيلية رفع 3 آلاف طن قمامة ومخلفات بحى ثان الإسماعيلية
أشرف المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على ما يجرى تنفيذه من أعمال أكبر حملة مكثفة لرفع وإزالة واحدة من كبريات بؤر تجمعات القمامة والمخلفات بنطاق حى ثان الإسماعيلية.

وتقع المنطقة خلف مركز شباب العبور ومنطقة المشتل على مساحة تصل إلى أكثر من عشرة أفدنة أرض فضاء، واتخذها أهالى المنطقة مكانا لإلقاء جميع المخلفات والقمامة.

واستخدم الحى اللوادر والقلابات ومعدات وآليات، وتم رفع ما يزيد عن ثلاثة آلاف طن من المنطقة، ولا يزال العمل مستمرا حتى يتم الانتهاء من رفع كافة المخلفات من المنطقة وعودتها إلى طبيعتها والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمنطقة وحمايتها من التلوث.

ورافق السكرتير العام فى جولته الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان الإسماعيلية ونائبه محمد عبد المولى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بالصور.. محافظ الإسماعيلية: حل وتصفية أى جمعيات أهلية ليس لها نشاط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365