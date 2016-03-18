رفع 3 آلاف طن قمامة ومخلفات بحى ثان الإسماعيلية

أشرف المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على ما يجرى تنفيذه من أعمال أكبر حملة مكثفة لرفع وإزالة واحدة من كبريات بؤر تجمعات القمامة والمخلفات بنطاق حى ثان الإسماعيلية.

وتقع المنطقة خلف مركز شباب العبور ومنطقة المشتل على مساحة تصل إلى أكثر من عشرة أفدنة أرض فضاء، واتخذها أهالى المنطقة مكانا لإلقاء جميع المخلفات والقمامة.

واستخدم الحى اللوادر والقلابات ومعدات وآليات، وتم رفع ما يزيد عن ثلاثة آلاف طن من المنطقة، ولا يزال العمل مستمرا حتى يتم الانتهاء من رفع كافة المخلفات من المنطقة وعودتها إلى طبيعتها والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمنطقة وحمايتها من التلوث.

ورافق السكرتير العام فى جولته الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان الإسماعيلية ونائبه محمد عبد المولى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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