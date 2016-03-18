محافظة القاهرة: إزالة عقار مخالف على حرم السكة الحديد بـ”السلام أول”



> أزال حي السلام أول عقارا مقاما بالمخالفة على حرم السكة الحديد بشارع الأربعين بمنطقة جسر السويس، بناء على تعليمات الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة بالتصدي الدائم لظاهرة التعدي على أملاك الدولة وبناء العقارات بالمخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة محافظة القاهرة نشاطها المكثف مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال إزالة العقارات المخالفة والتعديات على أملاك الدولة بحي السلام أول والتي لا يوجد لها ترخيص كما أنها مقامة بدون أي إشراف هندسي وتهدد حياة المواطنين.

وصرح المهندس هشام الكاشف، رئيس حى السلام أول، أن الأجهزة التنفيذية لحى السلام أول تمكنت من إزالة العقار المتواجد بشارع علي ضيف حيث أنه أصبح يمثل تهديدا صريحا لحياة المواطنين والمارة بشارع الأربعين بمنطقة جسر السويس والمكون من أرضي وأثني عشر دورا متكررا فوق الأرضي، وذلك لبنائه دون الحصول على ترخيص من الحي، ولا يوجد أي سجل له في الحي.

وأوضح الكاشف أنه على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر والقرارات واللازمة للتعدي على أملاك الدولة (حرم السكة الحديد) والبناء بالمخالفة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف وتزويد الحملة بلوادر ومعدات إضافية بالتنسيق مع هيئة النظافة لسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة حتى سطح الأرض وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من مخالفتهم.

> وشدد رئيس الحي على استمرار هذه الحملات بالتنسيق مع قسم الشرطة لمواجهه ظاهرة البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة.